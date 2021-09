Οι 5 καλύτερες αλλόκοτες ταινίες που δεν έχετε δει ποτέ

Αν τελειώσατε τη νέα σεζόν του Sex Education και βαρεθήκατε να ψάχνετε με τις ώρες τι θα δείτε στο Netflix, αυτό το άρθρο είναι φτιαγμένο για εσάς. Παρακάτω θα βρείτε τις καλύτερες και πιο παράξενες ταινίες που μάλλον σας έχουν ξεφύγει.

The Man Who Fell to Earth (1976)

Ο David Bowie ήταν, είναι και θα παραμείνει πραγματικό icon. Ωστόσο, ίσως δεν έχετε ιδέα πως το 1976 υποδύθηκε τον μοναχικό εξωγήινο. Επειδή προέρχεται από μία εποχή που οι σκηνοθέτες προσπαθούσαν να κάνουν την τέχνη τους μοναδική κι αθάνατη, το αποτέλεσμα διχάζει. Αξίζει όμως να του ρίξετε μία ματιά.

Creep (2014)

Με ελάχιστο budget, αυτή η ταινία τρόμου από το 2014 διηγείται την ιστορία ενός videographer που προσλαμβάνεται για να καταγράψει τα τελευταία μηνύματα ενός ετοιμοθάνατου. Όσο ο τελευταίος μιλά για τη ζωή του, φαίνεται πως πίσω του κρύβεται κάτι πάρα πολύ παράξενο – και δε θα πούμε περισσότερα για να το δείτε μόνοι σας.

Jasper Mall (2020)

Χωρίς voiceovers και συνεντεύξεις, αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει αποσπάσματα από εργαζομένων και πελατών σε ένα τελειωμένο εμπορικό κέντρο της Alabama. Τα καταστήματα είναι σχεδόν άδεια, η κοινωνική ζωή ελάχιστη και το θέαμα αλλόκοτα ωραίο.

Parents (1989)

Καννιβαλισμός, παράνοια και διαφθορά – αυτές οι τρεις χαρακτηρίζουν τη μαύρη κωμωδία που αναμειγνύει τον τρόμο, το ψυχικό τραύμα από την παιδική ηλικία και την αίσθηση απόλυτης αποδυνάμωσης. Είναι η ιστορία μίας οικογένειας του ΄50, η οποία θέτει σκοτεινά ερωτήματα που βασανίζουν ένα παιδί: Κι αν οι γονείς μου δεν θέλουν το καλό μου; Κι αν είναι διεφθαρμένοι;

Vivarium (2019)

Αυτή η ιρλανδική ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Jesse Eisenberg είναι άβολη, αλλά καλή. Αφορά ένα νεαρό αντρόγυνο που ελπίζει να αγοράσει σπίτι. Μπαίνουν σε ένα συγκρότημα κατοικιών στα προάστια, γεμάτο πανομοιότυπα κτίρια και γρήγορα χάνονται. Και μένουν χαμένοι. Για χρόνια.

Δείτε ακόμη: 9 ηθοποιοί που υποδύθηκαν ρόλους μαθητών σε διάσημες ταινίες ενώ ήταν ενήλικοι