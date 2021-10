Έρευνα: Αυτή η social πλατφόρμα είναι πιο εθιστική από το τσιγάρο και το αλκοόλ

Τα social media είναι ένας κόσμος με πολλές αντιφάσεις. Βοηθούν στην επικοινωνία, ψυχαγωγούν, εκμηδενίζουν τις αποστάσεις.

Από την άλλη, δρουν καταλυτικά στην ψυχική υγεία. Οι κοινωνικές πλατφόρμες δημιουργήθηκαν για να εθίζουν και η ψυχολόγος, Jacqueline Sperling, περιγράφει πώς λειτουργούν. «Οι χρήστες δεν ξέρουν πόσα likes θα πάρει η φωτογραφία τους, ούτε ποιος και πότε θα τους πατήσει like. Αυτή η αβεβαιότητα και ταυτόχρονα η προσμονή για αποδοχή κάνει τους χρήστες να συνδέονται περισσότερο, χτίζοντας με το ψηφιακό περιβάλλον μια σχέση βαθιάς αφοσίωσης».

Μελέτες δείχνουν ότι οι χρήστες των πιο δημοφιλών social media υποφέρουν από κατάθλιψη και άγχος αλλά ποιο κοινωνικό μέσο είναι το χειρότερο για την ψυχική τους υγεία; Οι ειδικοί λένε πως το Instagram είναι η social πλατφόρμα που κάνει τους χρήστες να νιώθουν ανεπαρκείς, αναπτύσσοντας αρνητικά συναισθήματα.

Η έρευνα έγινε από το Royal Society for Public Health (RSPH) and the Young Health Movement και εξέτασε μεταξύ άλλων, παράγοντες όπως η αυτοεικόνα των χρηστών, το FOMΟ και οι συναισθηματικές τους μεταπτώσεις. Το YouTube διαπιστώθηκε ότι είναι το πιο θετικό μέσο ενώ ακολουθούσαν το Twitter, το Facebook και το Snapchat. Η πλατφόρμα με τον πιο αρνητικό αντίκτυπο σύμφωνα με τη μελέτη, είναι το Instagram καθώς παρατηρήθηκε ότι εστιάζει πολύ στην εικόνα και την εξωτερική εμφάνιση των followers.

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο του RSPH, Shirley Cramer, το Instagram «κάνει τους χρήστες να αναπτύσσουν αισθήματα ανεπάρκειας και άγχους. Τα social media περιγράφονται πιο εθιστικά και από τα τσιγάρα και το αλκοόλ και παγιώνονται τόσο έντονα στην καθημερινότητα των χρηστών που μπορούν δύσκολα οι ίδιοι να απεγκλωβιστούν από τον εθισμό», και αυτό φαίνεται πως συμβαίνει περισσότερο στο Instagram.

