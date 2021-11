«Leo, έλα να σου δείξω κάτι»: Ο Bezos ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του με τον DiCaprio μέσω Twitter

Ποιος είδε τον Jeff Bezos και δεν τον φοβήθηκε; Κανείς, μάλλον. Αλλά προσπάθησε.

Όταν η αγαπημένη του, Lauren Sanchez, γνώρισε τον Leonardo DiCaprio, τα μάτια της έβγαλαν καρδούλες. Άνθρωπος είναι, τι να κάνει. Δεν κρίνουμε γιατί θα μας συνέβαινε ακριβώς το ίδιο. Το πρόσεξε κι ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος δε θα μπορούσε να το αφήσει να περάσει (ούτε εδώ κρίνουμε, γιατί κι εμείς αυτό θα κάναμε, με διαφορετικό τρόπο, ίσως).

Φυσικά, δεν αντιμετώπισε τον ηθοποιό από κοντά. Του αφιέρωσε ένα tweet, όμως, και κήρυξε πόλεμο.

«Leo, για έλα εδώ, θέλω να σου δείξω κάτι», έγραψε. Κι από κάτω, μία φωτογραφία του. Φορούσε το καπελάκι του, τα γυαλιά ηλίου του, είχε έξω τα μπράτσα του, έκρυβε την κοιλίτσα πίσω από μία πινακίδα – κάπου όλα έχουν και ένα όριο – η οποία έγραφε «Κίνδυνος! Απότομος γκρεμός. Θανατηφόρα πτώση».

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021