Πέθανε η Lina Wertmüller στα 93 της- Η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Η Lina Wertmüller έφυγε από τη ζωή στα 93 της, αφήνοντας πίσω μια γεμάτη καλλιτεχνική ζωή που ήταν γεμάτη από έντονο χιούμορ, πλούσιο ερωτισμό και αμφιλεγόμενα στοιχεία.

Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας το 1977. Η θρυλική σκηνοθέτιδα Lina Wertmüller άφησε φτωχότερο τον κόσμο του κινηματογράφου, του θεάτρου και την τηλεόρασης καθώς την Πέμπτη άφησε την τελευταία της πνοή στην Ιταλία, σε ηλικία 93 χρονών.

Η είδηση, σύμφωνα με το Variety, έγινε αμέσως γνωστή στον ιταλικό τύπο ενώ οικογενειακός φίλος, που είναι συγγραφέας και σκηνοθέτης, αναφέρει χαρακτηριστικά για τον θάνατό της: «Πέθανε γαλήνια στο σπίτι της δίπλα από την κόρη της και τους αγαπημένους της».

Γεννημένη στη Ρώμη, η Wertmüller στην παιδική της ηλικία, είχε αποβληθεί από πολλά Καθολικά σχολεία ενώ γρήγορα απέκτησε έναν μεγάλο έρωτα για τα κόμικς, (ειδικά για το Flash Gordon), και το σοβιετικό θέατρο. Μέσω γνωστών, η θρυλική σκηνοθέτιδα γνώρισε τον σπουδαίο Federico Fellini, ο οποίος έγινε γρήγορα ο μέντορας της.

Ο Fellini προσέλαβε την Wertmüller σαν βοηθό σκηνοθέτη στην ταινία 8½ του 1963, την ίδια χρονιά που έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το "The Basilisks", για το οποίο κέρδισε το πρώτο της βραβείο ως Καλύτερη Σκηνοθέτιδα στο Locarno film festival.

Το 1972 ήταν η πρώτη γυναίκα υποψήφια στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία "The Seduction of Mimi" (1972) και το 1976 έγινε η πρώτη γυναίκα που απέσπασε υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία "7 beauties". Σημαντική επιτυχία σημείωσε επίσης την ίδια χρονιά μέσα από την ταινία "Love and Anarchy".

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019 έλαβε το τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική της προσφορά στον χώρο του κινηματογράφου και παράλληλα, την ίδια χρονιά απέκτησε το δικό της αστέρι στο Hollywood. Η τελευταία της δουλειά επάνω στη σκηνοθεσία, ήταν στην ταινία "Too Much Romance… It’s Time for Stuffed Peppers" το 2004.

