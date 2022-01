Η πρώτη καλή είδηση του '22: Η νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει πλέον τις περισσότερες γυναίκες πολιτικούς

Γυναίκες πρόκειται να αναλάβουν τα μισά υπουργεία στην Ολλανδία, στην τέταρτη κυβέρνηση υπό τον Mark Rutte.

Μία από τις πρώτες πιο αισιόδοξες ειδήσεις του 2022 είναι ότι γυναίκες πολιτικοί θα αναλάβουν τα μισά υπουργεία στη νέα κυβέρνηση της Ολλανδίας αφού θα είναι επικεφαλής στα 14 από τα 29 υπουργεία. Η τέταρτη κυβέρνηση υπό τον Mark Rutte, η οποία θα ορκιστεί στις 10 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες τους νέους υπουργούς με ρεκόρ συμμετοχής των γυναικών στις εκάστοτε θέσεις.

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις που κράτησαν μήνες, για τον σχηματισμό της κυβέρνησης του συνασπισμού, τα τέσσερα κόμματα που αποτελούσαν και την προηγούμενη, προχώρησαν τελικά σε συμφωνία τον Δεκέμβριο. Ανάμεσα στα νέα μέλη της κυβέρνησης Rutte, είναι και η Dilan Yesilgoz-Zegerius, που είναι γεννημένη στην Άγκυρα και είναι η νέα υπουργός Δικαοσύνης και Ασφάλειας.

Η 43χρονη πολιτικός που εγκαταστάθηκε από μικρή στην Ολλανδία, σύμφωνα με το AlJazeera, προτάθηκε για τη θέση από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD).

Η σημερινή υπουργός Εσωτερικών, Kajsa Ollongren, θα γίνει η νέα υπουργός Άμυνας ενώ ο πρώην υπουργός Οικονομικών και χριστιανοδημοκράτης Wopke Hoekstra θα αναλάβει το υπουργείο Εξωτερικών. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών, Sigrid Kaag, του κεντροαριστερού κόμματος D66, θα πάρει τη θέση του στο υπουργείο Οικονομικών.

Η Kaag, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι ένα «σπάνιο παράδειγμα Ολλανδής πολιτικού που έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη για το έργο της στο εξωτερικό».

New Dutch government to have record number of women https://t.co/CTXQoMfjFt