Η λάθος Emma: Το Harry Potter Reunion μπερδεύει τη Watson με τη Roberts και η παραγωγή το επιβεβαιώνει

Η Emma Roberts πήγε στο Hogwarts με 20 χρόνια καθυστέρηση - τουλάχιστον, τα κατάφερε

Τι κι αν η Emma Watson πέρασε τα παιδικά της χρόνια στο πλατό του Harry Potter; Τι κι αν οι συντελεστές την είδαν να μεγαλώνει παράλληλα με τη Hermione Granger, τον χαρακτήρα που υποδυόταν; Στην Επιστροφή στο Hogwarts, η παραγωγή κατάφερε να την μπερδέψει με μία συνονόματή της: Την Emma Roberts.

Στο reunion του Harry Potter που μπορούμε να δούμε στο HBO Max, είδαμε φωτογραφίες από την παιδική ηλικία των πρωταγωνιστών. Κανείς δεν έδωσε πολλή σημασία – εκτός από έναν εξαιρετικά παρατηρητικό φαν των ταινιών, ο οποίος ήταν ο πρώτος που παρατήρησε το λάθος και το ανέβασε στο Twitter. Πρόκειται για ένα κολάζ δύο φωτογραφιών: στη μία πλευρά, βλέπουμε το πλάνο του Return to Hogwarts, με την μικρούλα Emma Roberts να φορά αυτιά της Minnie Mouse και να τρώει το πρωινό της. Στην άλλη, screenshot της ίδιας φωτογραφίας, όπως την ανάρτησε η 30χρονη ηθοποιός στο IG προφίλ της.

«Παιδιά, βοηθήστε με, κυριολεκτικά αυτή είναι η Emma Roberts και όχι η Emma Watson», έγραψε.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh