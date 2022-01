O Elon Musk προβλέπει οικονομική κρίση μέσα στο 2022

Ούτε το '22 θα είναι η χρονιά μας

Θυμάστε που το 2022 θα ήταν η χρονιά μας; Μάλλον δε θα είναι, σύμφωνα με τον Elon Musk. Ο δισεκατομμυριούχος δηλώνει ιδιαίτερα απαισιόδοξος, καθώς προβλέπει οικονομική κρίση μέσα στο έτος. Δεν εξήγησε γιατί, δεν είπε τι τον οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα -απλώς πέταξε τη βόμβα του στο Twitter.

«Πότε πιστεύεις θα έρθει η επόμενη ύφεση», τον ρώτησε κάποιος.

«Προβλέπω πως η μακροοικονομία θα είναι το λιγότερο δύσκολη. Έχω ένα προαίσθημα πως ίσως γίνει γύρω στην άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2022, αλλά όχι αργότερα από το 2023», απάντησε ο δισεκατομμυριούχος.

Predicting macroeconomics is challenging, to say the least. My gut feel is maybe around spring or summer 2022, but not later than 2023.