Τι είναι η Flurona: Όσα ξέρουμε για την παράλληλη νόσηση από γρίπη και κορωνοϊό

O νέος όρος Flurona στο ειδικό λεξιλόγιο της πανδημίας μονοπωλεί την προσοχή των ειδικών το τελευταίο διάστημα, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα νέο στέλεχος αλλά για ταυτόχρονη νόσηση από κορωνοϊό και γρίπη.

Το 2022 είναι εδώ και πέρα από νέους στόχους, φέρνει μαζί του και νέες «αναγκαστικές» προσθήκες στο λεξιλόγιο μας. Πέρα από την Covid- 19 που ενσωματώσαμε απότομα τα τελευταία δύο χρόνια στην καθημερινή μας επικοινωνία, ο όρος Flurona μονοπωλεί τον τελευταίο καιρό την προσοχή των ειδικών και προέρχεται από τις "flu" και "corona". Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Αυτό που πολύ σωστά υποθέσατε.

Η Flurona είναι παράλληλη νόσηση από γρίπη και κορωνοϊό και το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στο Ισραήλ στην εκπνοή του 2021. Ο συνδυασμός αυτός εντοπίστηκε σε μια έγκυο γυναίκα που εισήχθη στο νοσοκομείο και είναι ανεμβολίαστη ενώ σύμφωνα με τον διευθυντή του Γυναικολογικού Τμήματος του νοσοκομείου Beilinson και καθηγητή, Arnon Vizhnitser, που μίλησε για την ιδιαίτερη περίπτωση:

«Ακόμη και μετά τον επανέλεγχο που κάναμε, και οι δύο εξετάσεις βγήκαν θετικές. Η ασθένεια είναι η ίδια ασθένεια. Πρόκειται για δύο ιούς που προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή καθώς και οι δύο προσβάλλουν την ανώτερη αναπνευστική οδό».

Israel reports first case of ‘flurona’ – rare double infection of Covid and influenza https://t.co/1Tw1pSBkMB