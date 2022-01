Bob Saget: Πέθανε στα 65 του ο «Danny Tanner» από το Full House

Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί η αιτία του θανάτου του

O Bob Saget, τον οποίο οι περισσότεροι γνωρίσαμε ως «Danny Tanner» στη σειρά Full House και παρουσιαστή της εκπομπής America’s Funniest Home Videos, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή. Ήταν 65 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο σερίφης του Orange County, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητος σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ritz-Carlton Orlando. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο δεν υπήρχαν ενδείξεις χρήσης ναρκωτικών και εγκληματικής ενέργειας.

Ο Saget έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου, στο Ponte Vedra Concert Hall, νοτιοανατολικά του Jacksonville. Μέσω Twitter μάλιστα, ευχαρίστησε το κοινό.

«Δεν κατάλαβα πως ήμουν στη σκηνή για 2 ώρες σήμερα», έγραψε. «Με χαρά, εθίστηκα ξανά σε αυτό».

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3