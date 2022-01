Χρυσές Σφαίρες: Οι μεγάλοι νικητές της φετινής τελετής

Η πιο αλλόκοτη τελετή απονομής της χρονιάς πραγματοποιήθηκε χωρίς κάμερες και κόκκινο χαλί

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες ήταν διαφορετικές από τις άλλες. Όχι απλώς δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την τελετή, αλλά δεν υπήρχε ούτε κόκκινο χαλί – ακόμη κι οι νικητές ανακοινώθηκαν μέσω της ιστοσελίδας και του Twitter.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες, μεγάλος νικητής ήταν το Power of the Dog, το western με πρωταγωνιστή τον Benedict Cumberbatch, κερδίζοντας τρία βραβεία: καλύτερης δραματικής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και Β’ ανδρικού ρόλου. Καλά πήγε και το West Side Story του Steven Spielberg, που επίσης πήρε τρία βραβεία: καλύτερης ταινίας (κωμωδία ή μιούζικαλ), καλύτερης ηθοποιού και Β’ γυναικείου ρόλου.

Σε ό,τι αφορά τη μικρή οθόνη, το Succession ήταν η καλύτερη τηλεοπτική σειρά. Η Kate Winslet βραβεύθηκε καλύτερη ηθοποιός για την ερμηνεία της στο Mare of Eawsttown και η Jean Smart ήταν η καλύτερη ηθοποιός κωμικής τηλεοπτικής σειράς (για το Hacks).

Congratulations to all of those nominated and all the 79th #GoldenGlobe winners! 👏



For a full list of our winners check out our website https://t.co/YNJdDhHQ7L pic.twitter.com/Wwoc0Rw4o1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Παρακάτω, θα δείτε αναλυτικά τη λίστα των νικητών:

Κινηματογραφικές κατηγορίες

Καλύτερη Ταινία - Δράμα: The Power of the Dog

Α' Ανδρικός Ρόλος - Δράμα: Will Smith (King Richard)

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Καλύτερη Ταινία - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: West Side Story

Α' Ανδρικός Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Rachel Zegler (West Side Story)

Β' Ανδρικός Ρόλος: Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ariana Debose (West Side Story)

Καλύτερη Ταινία - Animation: Encanto: Ενας Κοσμος Μαγικός

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Drive My Car

Καλύτερη Μουσική: Hans Zimmer («Dune»)

Καλύτερο Τραγούδι: No Time to Die (No Time to Die), Billie Eilish & Finneas

Τηλεοπτικές κατηγορίες

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Δράμα: Succession (HBO)

A' Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Jeremy Strong (Succession)

Α' Γυναικείος Ρόλος - Δράμα: Michaela Jaé Rodriguez (Pose)

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά - Κωμωδία: Hacks

A' Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία: Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Α' Γυναικείος Ρόλος - Κωμωδία: Jean Smart (Hacks)

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: O Yeong-Su (Squid Game)

Β' Γυναικείος Ρόλος: Sarah Snook (Succession)

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: The Underground Railroad

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Michael Keaton (Dopesick)

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά: Kate Winslet (Mare of Easttown)