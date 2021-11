The Power of The Dog: Ο Benedict Cumberbatch είναι ένας καταπιεσμένος σεξουαλικά bully, στην καλύτερη ερμηνεία της ζωής του

Μόλις κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας του Benedict Cumberbatch και μετράμε αντίστροφα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

Stephen Hawking, Alan Turing, ο Δράκος στο Χόμπιτ. Το ταλέντο του Cumberbatch είναι αδιαπράγματευτο και δεν περιορίζεται μόνο σε ρόλους επιστημόνων και φλεγματικών Βρετανών. Τώρα επιστρέφει ως σκληρός ιδιοκτήτης ράντζου. Μήπως όμως κρύβει κάτι;

Η ταινία "The Power of The Dog" ανήκει στην Jane Campion, την πρώτη γυναίκα σκηνοθέτιδα που απέσπασε βραβείο Όσκαρ και βραβεύτηκε στις Κάννες για το "The Piano", το 1993. Δημιούργησε μία ταινία western με κεντρικό ήρωα τον Phil Burbank, έναν σκληρό ιδιοκτήτη ράντζου, ο οποίος ερωτεύεται τον Peter, τον γιο μίας χήρας, που μόλις μετακόμισε εκεί. Προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτά που νιώθει, κάνοντας bullying στον νεαρό.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Thomas Savage και διαδραματίζεται στη Montana του 1925. Σύμφωνα με το Netflix, η ταινία δείχνει τον Phil «να ακροβατεί μεταξύ του θυμού, της πονηριάς και της αυστηρότητάς του. Στην πορεία, ο Phil παίρνει τον Peter κάτω από τις φτερούγες του, μαλακώνει, αλλά υπάρχει μία απειλή».

Ο Benedict Cumberbatch πάντως θεωρεί ότι η τοξικότητα του χαρακτήρα είναι αποτέλεσμα του πώς μεγάλωσε. «Μπορώ να το καταλάβω. Δεν το κατακρίνω. Είναι μέρος της προσωπικής του τραγωδίας. Κατανοώ ότι είναι καταπιεσμένος, απομονωμένος και νιώθει ότι του παίρνουν αυτά που έχει δημιουργήσει. Αν μιλάμε για τοξική αρρενωπότητα, ο μόνος τρόπος να το αλλάξεις είναι να προσπαθήσεις να το καταλάβεις. Αν πας αντίθετα, ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Γιατί οι τραυματισμένοι άνθρωποι τραυματίζουν τους άλλους και τον εαυτό τους; Το βλέπεις σε σπουδαίους ηγέτες και πολιτικούς, το βλέπεις και στον εαυτό σου. Έτσι και ο Phil προέβαλε μίσος γιατί μίσος δέχτηκε από τον κόσμο, επειδή η σεξουαλικότητά του δεν ήταν αποδεκτή».

Στην ταινία θα δούμε επίσης και την Kirsten Dunst, καθώς και τον Jesse Plemons, οι οποίοι είναι ζευγάρι στην πραγματική ζωή. Το trailer είναι καθηλωτικό και η ταινία The Power of the Dog θα είναι διαθέσιμη στο Netflix, από την 1η Δεκεμβρίου.