Χρυσές Σφαίρες με κλειστές κάμερες: Η οργή του κόσμου και η πανδημία αλλάζουν τη φετινή τελετή

Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες θα είναι διαφορετικές από τις άλλες

Η χρονιά ξεκινά κάπως παράξενα, σε ό,τι αφορά τα βραβεία. Οι φετινές Χρυσές Σφαίρες, συγκεκριμένα, θα είναι διαφορετικές από τις άλλες – κι όχι μόνο εξαιτίας της πανδημίας. Δε θα μπορέσουμε καν να τις δούμε online, δε θα έχουν κόκκινο χαλί. Θα γίνουν ιδιωτικά, οι νικητές θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα και στο Twitter, και τέλος.

Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές – οι υποψηφιότητες, για παράδειγμα, που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το Belfast, το Power Of The Dog, το West Side Story στις ταινίες, το Succession, το The Morning Show και το Ted Lasso στις σειρές. Denzel Washington, Lady Gaga, Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Kristen Stewart, Jason Sudeikis, Brian Cox και Jennifer Aniston είναι μερικά από τα ονόματα των σταρ που ίσως βραβευθούν. Πώς θα πάρουν τα βραβεία τους οι νικητές, άραγε; Κανείς δεν ξέρει.

Οι Χρυσές Σφαίρες βρέθηκαν στο επίκεντρο τον περσινό Φεβρουάριο, όταν ο οργανισμός υπεύθυνος για τη διοργάνωσή τους, το Hollywood Foreign Press Association (HFPA), δέχθηκε σκληρή κριτική για την έλλειψη ποικιλομορφίας του – δεν είχε ούτε ένα μαύρο μέλος. Σχεδόν αμέσως, η HFPA δήλωσε πως ετοίμαζε «σχέδιο δράσης» για την πρόσληψη περισσότερων μελών της μαύρης κοινότητας και η τελετή έγινε τον Μάρτιο αντί για τον Ιανουάριο, λόγω του κορονοϊού.

Λίγο αργότερα, γεννήθηκαν ερωτηματικά για το λευκό προνόμιο των υποψηφίων. Οι Los Angeles Times, μάλιστα, δημοσίευσαν ρεπορτάζ που αποκάλυπτε μέλη της επιτροπής «να ανταλλάσσουν ψήφους με προνόμια και πρόσβαση σε celebrities». Όταν, στη συνέχεια, είδαμε ότι η σειρά Emily In Paris (που δεν έλαβε και τις καλύτερες κριτικές) υπήρξε υποψήφια σε δύο σημαντικές κατηγορίες και το I May Destroy You της Michaela Coel έμεινε πίσω, ξέσπασε οργή στα social media.

Στο ρεπορτάζ τους, έπειτα, οι LA Times υποστήριξαν ότι η εταιρεία παραγωγής Paramount Network που έχει αναλάβει το Emily in Paris, προσπάθησε να εξαγοράσει ψηφοφόρους, δωροδοκώντας τους με νύχτες διαμονής σε πεντάστερα ξενοδοχεία.

Όσο οι αντιδράσεις συνεχίζονταν, συνέβησαν τρία διαδοχικά γεγονότα που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τον Μάιο του 2021, το NBC ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια δε θα παρουσίαζε την τελετή του 2022. Ο Tom Cruise επέστρεψε τις 3 Χρυσές Σφαίρες που έλαβε για την ερμηνεία του στα Jerry Maguire, Magnolia and Born On The Fourth Of July. Η Scarlett Johansson είπε πως θα έληγε τη συνεργασία της με την HFPA, εκτός κι αν γίνονταν θεμελιώδεις αλλαγές.

Ως αποτέλεσμα, κορυφαίες πλατφόρμες όπως το Netflix και η WarnerMedia, έκαναν έκκληση για αλλαγή.

Τι άλλαξε;

Η HFPA δηλώνει πως εργάστηκε «ακούραστα» για την «απόλυτη αναθεώρηση των κανονισμών, την εφαρμογή δραστικών αλλαγών σε κάθε επίπεδο σχετικά με την ηθική και τον κώδικα συμπεριφοράς, την ποικιλομορφία, την ισότητα και τη συμπερίληψη, την ηγεσία, τα μέλη και πολλά ακόμη».

Ο οργανισμός είπε ότι όλα άλλαξαν και από τον φετινό Οκτώβριο, θα έχει την πιο ποικιλόμορφη ομάδα ως τώρα, με τις γυναίκες να καλύπτουν περίπου το 50% των θέσεων.

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, στο Beverly Hilton. Για τα αποτελέσματα, α χρειαστεί να μείνουμε συντονισμένοι στο Twitter και την επίσημη ιστοσελίδα.