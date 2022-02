Το φετινό Half Time Show ήταν το απόλυτο flashback στην εφηβεία μας

Η επική συνάντηση των θρύλων της hip-hop και R&B μουσικής των 90s

Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent. Οι θρύλοι της R&B και hip-hop μουσικής συναντήθηκαν στη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl και οι σημερινοί 35άρηδες (plus) θυμούνται την εφηβεία τους με νοσταλγία.

Τραγούδια που έγραψαν ιστορία και παίζουν ακόμα. In Da Club, The Next Episode, California Love, Family Affair, Lose Yourself. Καλλιτέχνες που ένωσαν τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν το πιο εντυπωσιακό σόου που έχει δει το Super Bowl (μουσικά και σκηνοθετικά) μέχρι σήμερα. Στην αρχή είδαμε κάθε καλλιτέχνη να λέει ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του, και στο τέλος τραγούδησαν όλοι μαζί, συνοδεία χορευτών και ενός εντυπωσιακού σκηνικού που στήθηκε στο κέντρο του σταδίου.

Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτού του 15λεπτου πάρτι, ήταν η κίνηση του Eminem, μετά το τέλος του τραγουδιού. Αψηφώντας τη γραμμή του NFL που έχει απαγορεύσει την εν λόγω κίνηση, γονάτισε και έμεινε εκεί για αρκετή ώρα, δείχνοντας τη στήριξή του στον αθλητή Colin Kaepernick, όταν προκλήθηκαν αντιδράσεις για την κίνηση που έκανε σε αγώνα το 2016, διαμαρτυρόμενος για την αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις. Μία κίνηση που έγινε ξανά σύμβολο, λίγα χρόνια αργότερα, όταν αυτή η στάση αστυνομικού σκότωσε τον George Floyd.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Eminem υποστηρίζει τον αθλητή. Έχει γράψει το τραγούδι Untouchable, μέσα στο οποίο αναφέρει το όνομα του Kaepernick, ενώ έχει βρίσει τον Donald Trump σε βραβεία το 2017. Και εδώ ήταν η σωστή στιγμή και ο τόπος για να διαμαρτυρηθεί.

Και τώρα πατήστε εδώ για να δείτε σχεδόν 15 λεπτά iconic show από μερικούς ζωντανούς θρύλους.