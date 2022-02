Ο Daniel Radcliffe θα υποδυθεί τον Al Yankovic και η ομοιότητα είναι ξεκαρδιστική

Ο Daniel Radcliffe θα υποδυθεί τον Weird Al και το αποτέλεσμα είναι κωμικά weird

Ο Weird Al, γνωστός και ως Al Yankovic είναι ο πολυβραβευμένος κωμικός μουσικός με τα αμέτρητα Grammy και το έξυπνο χιούμορ. Ο Daniel Radcliffe θα τον υποδυθεί στη βιογραφική ταινία "Weird Al" και ο 62χρονος μουσικός δηλώνει ενθουσιασμένος.

«Δεν αμφιβάλλω ότι αυτός θα είναι ο ρόλος για τον οποίο θα τον μνημονεύουν οι επόμενες γενιές», είπε αστειευόμενος για τον άνθρωπο που έχει υποδυθεί τον Harry Potter. «Όταν βγήκε η τελευταία μου ταινία το 1989, ορκίστηκα στους θαυμαστές μου ότι θα κάνω μία τεράστια ταινία κάθε 33 χρόνια. Χαίρομαι που τηρούμε το πρόγραμμα».

Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα της ταινίας αποτυπώνει έναν Daniel Radcliffe με αφάνα και μουστάκι. Η ομοιότητα είναι σίγουρα ξεκαρδιστική. Θα δούμε τη ζωή του Yankovic, σε κάθε έκφανση, από την αρχή της δόξας με τις πρώτες επιτυχίες "Eat It" (σατιρική εκδοχή του "Beat It" του Michael Jackson) και "Like a Surgeon" (δηλαδή "Like A Prayer"), μέχρι τα celebrity ερωτικά του ειδύλλια και το διάσημο ανήθικο lifestyle του, όπως μας ενημερώνει η επίσημη ανακοίνωση του Roku Channel.

Ένα ταξίδι στη ζωή του παιδιού-θαύματος που κατέληξε σε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς θρύλους και ενσαρκώνεται από έναν πασίγνωστο ηθοποιό. «Πρόκειται πραγματικά για τον υπέρτατο συνδυασμό ταλέντου, δημιουργικότητας και φίλων, που συναντιούνται για να δημιουργήσουν κάτι αυθεντικά αστείο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για αυτή την ταινία», δήλωσε ο υπεύθυνος προγράμματος του καναλιού.