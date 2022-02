Το τελικό trailer του Batman είναι εντυπωσιακό, γεμάτο περιπέτεια και έναν Robert Pattinson στα άκρα

Ο Batman έχει τελικό trailer και το αποτέλεσμα θα μας αφήσει σίγουρα ικανοποιημένους

Το τελικό trailer του Batman παρουσιάστηκε στο NBA All Star Pre-Game, αλλά η πάσα έγινε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο παρουσιαστής Brian Anderson ετοιμαζόταν να πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα, όταν η οθόνη έξω από το Rocket Mortgage FieldHouse στο Cleaveland άρχισε να τρεμοπαίζει.

"I can't believe what I'm seeing" 👀



The Batman trailer dropping at #NBAAllStar pic.twitter.com/4CJ5n4MBu2