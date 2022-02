«Δεν έχουμε που να πάμε, που μπορούμε να πάμε;»: Οι Ουκρανοί για τη ρωσική εισβολή, όπως την έζησαν

Οι κάτοικοι της Ουκρανίας έχουν ονόματα, φωνή και μιλούν για τον πόλεμο, όπως τον ζουν

Η χθεσινή μέρα, Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, θα μείνει στην ιστορία. Μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων, πραγματοποιήθηκε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ζωή που γνώριζαν ως τώρα οι πολίτες, χάθηκε για πάντα. Τίποτα δε θα είναι πια ίδιο.

Πολλοί προσπάθησαν να φύγουν, άλλοι αποφάσισαν να μείνουν και να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Κι άλλοι, ενώ ήθελαν να πάνε σε ένα πιο ασφαλές μέρος, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα οπότε θα περιμένουν στα σπίτια τους, μέχρι το τέλος.

«Άκουσα θόρυβο και ξύπνησα. Συνειδητοποίησα ότι έμοιαζε με πυροβολισμούς», είπε ο Mikhail Shchebrakov στο Associated Press. Πετάχτηκε από τον καναπέ, έτρεξε να ξυπνήσει τη μητέρα του, και κάτι εξερράγη πίσω του.

Όλοι έχουμε δει τα βίντεο. Κόσμος με βαλίτσες, τρέχει να προλάβει το τρένο. Ζευγάρια αγκαλιάζονται για τελευταία φορά ίσως, πατεράδες κρατούν σφιχτά τα παιδιά τους πριν τα αποχαιρετήσουν, χωρίς να ξέρουν πότε θα τα ξαναδούν.

Μέσα στον φόβο και τον πανικό, υπήρχε και η ψυχραιμία. Μερικοί πήγαιναν στη δουλειά, άλλοι ήταν βόλτα με τον σκύλο τους.

