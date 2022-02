Η συγκλονιστική έκκληση για ειρήνη του Ουκρανού Προέδρου θα μείνει στην ιστορία

Ο Volodymyr Zelensky, μιλώντας ρωσικά, καλεί για ειρήνη - «Πόλεμος σημαίνει πόνο, λάσπη, αίμα, θάνατο»

Την ώρα που η Ουκρανία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και ο Vladimir Putin δηλώνει πως θα υπάρξει άμεση ρωσική αντίδραση, σε περίπτωση που υπάρξει παρέμβαση από ξένες χώρες, ο Ουκρανός Πρόεδρος Volodymyr Zelensky κάνει έκκληση για ειρήνη. Μίλησε όχι μόνο στον λαό του, αλλά και στους Ρώσους, μιλώντας τη δική τους γλώσσας, κι εξήγησε τι σημαίνει πόλεμος, σε ανθρώπινο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον διερμηνέα των New York Times, Anton Troianovski, απευθυνόμενος στους Ρώσους, είπε τα παρακάτω.

«Σήμερα κάλεσα στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ρωσίας. Το αποτέλεσμα ήταν η σιωπή, αν και η σιωπή θα έπρεπε να επικρατεί στο Donbas. Έτσι λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους Ρώσους πολίτες», ξεκίνησε.

«Ακούστε τη φωνή της λογικής. Ο λαός της Ουκρανίας θέλει ειρήνη, οι ουκρανικές Αρχές θέλουν ειρήνη… Δε χρειαζόμαστε πόλεμο».

Ο Zelensky τόνισε, επίσης, ότι δεν πρόκειται να παραδοθούν. «Αν μας επιτεθείτε, αν κάποιος προσπαθήσει να πάρει τη γη, την ελευθερία, τις ζωές μας, τα παιδιά μας, θα αμυνθούμε», εξήγησε. «Δε θα επιτεθούμε, αλλά θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Kάνοντας επίθεση, θα δείτε τα πρόσωπά μας - όχι τις πλάτες μας, αλλά τα πρόσωπά μας».

«Ο πόλεμος σημαίνει πόνο, λάσπη, αίμα και τον θάνατο χιλιάδων – δεκάδες χιλιάδες θανάτους».

Zelensky's live address to the Russian people is as amazing as it is heartbreaking



(Translation by @antontroian) pic.twitter.com/OhxBgkupzo