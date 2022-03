«Δεν θέλω πια να κρύβομαι»: Η Jamie Lee Curtis είναι πλέον 100% ο εαυτός της και το δείχνει περήφανα στη νέα της ταινία

H Jamie Lee Curtis μπορεί να είναι ο εαυτός της στη νέα της ταινία και το δείχνει περήφανα.

«Ρουφάω το στομάχι μου από τότε που ήμουν 11 χρονών. Τότε που ξεκινάς να αντιλαμβάνεσαι το άλλο φύλο και τα σώματα και τα τζιν αρχίζουν να είναι πολύ στενά.

Η Jamie Lee Curtis ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας που ξεκίνησαν λίγο πριν την πανδημία και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους μας, αλλά πάνω από όλα στον ίδιο της τον εαυτό. Η ταινία Everything Everywhere θα κάνει πρεμιέρα στο SXSW Festival και η 63χρονη ηθοποιός έχει αποφασίσει ότι θέλει να είναι πια ο εαυτός της και να μην καλύπτει τίποτα.

Στην ταινία Everything Everywhere All at Once, που είναι επιστημονική φαντασία- δράμα- κωμωδία και δράση, η Michelle Yeoh είναι η Evelyn Wang, μία αγχωμένη διευθύντρια που πρέπει να νικήσει μία κακή δύναμη, ενώ η Curtis είναι η λογίστρια Deirdre Beaubeirdra.

Ανέβασε τη φωτογραφία από τα γυρίσματα, στην οποία δεν έχει δεχτεί να καλύψει κάτι, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η τακτική είναι μία βιομηχανία τρισεκατομμυρίων. «Κονσίλερ, καλσόν και κορμάκια που μαζεύουν το σώμα, επεμβάσεις, fillers, ρούχα, αξεσουάρ μαλλιών, προιόντα μαλλιών. Όλα αυτά για να κρύψουμε αυτό που πραγματικά είμαστε». Η εντολή της πάντως για την ταινία ήταν να μην καλυφθεί απολύτως τίποτα πάνω της.

Περιγράφει όλα αυτά που κάνουν οι γυναίκες από παιδική ηλικία. Ρουφάνε τις κοιλιές τους για να αρέσουν στους άλλους και δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να νιώσουν την απόλυτη ελευθερία. «Δεν έχω νιώσει πιο ελεύθερη στη ζωή μου. Σωματικά και δημιουργικά μιλώντας». Αυτή η φωτογραφία της πάντως είχε την αποδοχή που φαντάζεσαι στα social media, με τους followers να τη χειροκροτούν για την αλήθεια της και για τον τρόπο με τον οποίο αντιστέκεται στα παραδοσιακά standards ομορφιάς. «Δείχνεις αυθεντική και όχι σαν καρικατούρα ενός πραγματικού σώματος».

Και αν αναρωτιέσαι για το κατά πόσο είναι αληθινό το σώμα που βλέπεις, ο σκηνοθέτης Daniel Kwan το επιβεβαιώνει και τονίζει ότι η Curtis ήταν πραγματικά ευγνώμων που της επετράπη να είναι 100% ο εαυτός της.