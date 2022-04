Καλωσορίζουμε την άνοιξη στο μπαλκόνι μας με 3 απλά βήματα

Πάμε να μεταμορφώσουμε το μπαλκόνι μας με 3 απλά βήματα

Είτε πρόκειται για τον κήπο, είτε για το μπαλκόνι μας, η άνοιξη σηματοδοτεί την ανάγκη μιας σειράς εργασιών. Τα περισσότερα φυτά μας βγαίνουν από χειμερινό λήθαργο και μπαίνουν σε περίοδο ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει αυξημένες ανάγκες σε λίπασμα. Αν παραλείπετε συστηματικά την λίπανση μην παραπονιέστε ότι τα φυτά σας δεν μοιάζουν με εκείνα στο φυτώριο.

Τα λιπάσματα αποτελούνται από τρία βασικά συστατικά: Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο. Στις συσκευασίες αναγράφονται ως N P K με την αντίστοιχη αριθμητική περιεκτικότητα σε κάθε συστατικό. Αν έχετε πράσινα φυτά προτιμήστε ένα λίπασμα πλούσιο σε άζωτο ενώ αν έχετε ανθοφόρα, ένα λίπασμα πλούσιο σε φώσφορο και κάλιο Μια καλή λύση για όλα είναι το ισορροπημένο N20-P20-K20. Για τις γλάστρες τα υδροδιαλυτά λιπάσματα είναι ιδανικά, ενώ για το έδαφος επιλέξτε λιπάσματα βραδείας αποδεύσμευσης σε κόκκους.

Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για μεταφυτεύσεις, εκτός αν έχουμε να κάνουμε με ανθοφόρα φυτά. Αυτές πρέπει να γίνονται σχετικά νωρίς για να έχουν την ευκαιρία τα φυτά μας να επωφεληθούν στο έπακρο από ένα καινούριο και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, υπόστρωμα. Πάντα να επιλέγετε το κατάλληλο χώμα ανάλογα με το είδος του φυτού και πήλινες γλάστρες για καλύτερο αερισμό.

Μια σύντομη επιθεώρηση στην κατάσταση του κήπου μαρτυρά τι χρειάζεται αντικατάσταση και τι όχι. Μην λυπάστε να ξεφορτωθείτε τα κουρασμένα και ταλαιπωρημένα φυτά του χειμώνα. Αγοράστε καινούρια και υγιή για να τα χαρείτε.

Τέλος ένα plant spa είναι απαραίτητο. Αφαιρέστε ότι ξερό ή καμένο υπάρχει από τον χειμώνα με ιδιαίτερη προσοχή στα ανθοφόρα φυτά σας γιατί μπορεί να δένουν άνθη. Σκαλίστε το χώμα στις γλάστρες και προσθέστε νέο όπου χρειάζεται. Με λίγη σωστή φροντίδα σε κανένα μήνα θα αρχίσετε να απολαμβάνετε τα δώρα της άνοιξης.

