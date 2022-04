Τα tags σε TikTok και Instagram που αλλάζουν τον τρόπο που μαγειρεύουμε

Εσύ, ποια tags χρησιμοποιείς στο TikTok και το Instagram όταν μαγειρεύεις; Αυτά τα 4 ορίζουν καθημερινά τα food trends μέσα από νέους πειραματισμούς

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πειραματισμοί στην κουζίνα πήραν φωτιά. Όπως και οι λήψεις μέχρι να βρεθεί η σωστή οπτική γωνία, εκείνη η μία και μοναδική που θα κατέτασσε τα πιάτα μου στην top list του #foodporn στα social. Όσο για τις γευστικές αστοχίες των πιάτων, να είναι καλά τα tags των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις συνταγές και είναι εκεί κάθε virtual στιγμή για να «σώσουν» το αποτέλεσμα.

Το Instagram και το TikTok έχουν αλλάξει κατά πολύ τον τρόπο που μαγειρεύουμε ενώ ορίζουν καθημερινά τα food trends. Αν το σκεφτείτε, πριν την εποχή των social, οι σεφ και οι δημιουργοί βιβλίων μαγειρικής δεν μπορούσαν να έχουν εικόνα γύρω από το πώς αξιοποιούνταν οι συνταγές τους από τον κόσμο. Τώρα μέσα από posts, στα οποία ταγκάρονται από αγνώστους, έχουν τη δυνατότητα να δουν τις συνταγές τους σε πιάτα και να παρέμβουν.

Η σχέση έχει γίνει πολύ πιο άμεση και γεννά μεγάλες τάσεις που σχετίζονται με vegan επιλογές και διάφορες εναλλακτικές με επιρροές από ό,τι κυκλοφορεί στα πιο περιζήτητα hashtags. Κάπως έτσι παίρνουμε ιδέες, φοράμε ποδιές, καταπιανόμαστε με υλικά, κάνουμε κάτι διαφορετικό και τολμάμε να συνδυάσουμε γεύσεις όπως ποτέ ξανά υπό την εικονική επίβλεψη των αγαπημένων μας chef.

Η καθημερινότητα από όλη αυτή τη μαγεία αλλάζει και μαθαίνεις να ταυτίζεσαι με κάτι που σε έλκει οπτικά και θες να δοκιμάσεις γευστικά και στη δική σου κουζίνα. Κι έτσι βρίσκεις τον χρόνο και τον τρόπο να το δοκιμάσεις και ίσως το βασικότερο είναι πως στη συνέχεια βρίσκεις αμέτρητους τρόπους για να πειραματιστείς γιατί ο στόχος είναι να εντυπωσιάσεις τους social media-κους σου φίλους ανά την υφήλιο.

Τα #FRIDAYPIEDAY, #FROMSCRATCH, #THEFLAVOREQUATION, #LUNCHIDEAS είναι μερικά από τα κυρίαρχα hashtags αυτή τη στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, μεταξύ άλλων, αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο μαγειρεύουμε.

#FRIDAYPIEDAY

Η Erin Jeanne McDowell σε Instagram Lives μαζί με άλλους ειδικούς της κουζίνας αλλά και μέσω μερικών YouTube tutorials βρίσκει τα λάθη πίσω από τις πίτες που δοκιμάζει για πρώτη φορά ο κόσμος στο σπίτι του και προτείνει εναλλακτικές για να μην πεταχτεί τίποτα.

Η ίδια θεωρεί ότι το Instagram είναι «ένα μοντέρνο βιογραφικό», ανοίγει δρόμους για δημιουργία, έμπνευση και αλληλεπίδραση.

#FROMSCRATCH

Ο 19χρονος chef, Eitan Bernath ανεβάζει πιασάρικα βίντεο στο TikTok με συνταγές που γίνονται αμέσως viral ανάμεσα στους επτά εκατομμύρια viewers του.

#THEFLAVOREQUATION

O Nik Sharma μοιράζεται μερικά από τα πιο ευρηματικά του πιάτα στο Instagram, στο Serious Eats και στους The New York Times. Φανταστικές γεύσεις, τεχνικές και μια ολόκληρη επιστήμη ξεδιπλώνονται πίσω από την κάθε συνταγή που ανεβάζει στα social, μετατρέποντας το φαγητό σε μια ανώτερη εμπειρία.

Αυτό που τον ιντριγκάρει, είναι να βλέπει τον κόσμο να προσεγγίζει τις συνταγές του με διαφορετικό τρόπο, χτίζοντας μια σχέση διαρκούς αλληλόδρασης. Η στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ, ήταν όταν μια γυναίκα του έστειλε μήνυμα για να της προτείνει εναλλακτικές συνταγές για τον καρκινοπαθή άνδρα της.

#LUNCHIDEAS

Η senior reporter του Eater, Bettina Makalintal, γεμίζει τα Instagram Stories της και το TikTok με εντυπωσιακές φωτογραφίες από γεύματα και καλό φαγητό και όχι τόσο με συνταγές. Ό,τι ανεβάζει, ακόμη και το πιο απλό, ανάγεται σε ένα είδος υψηλής τέχνης και γίνεται γρήγορα πηγή έμπνευσης.

Κάπως έτσι, ο δημιουργός κάθε συνταγής έρχεται κοντά με το κοινό του, τα tags καλούν σε έναν real- time διάλογο και η όλη εμπειρία της μαγειρικής μεταμορφώνεται στην πιο απολαυστική διαδικασία μέχρι το επόμενο story.