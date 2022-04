Η Celeste Barber είναι στο The Beautiful Issue του People και δείχνει πώς είναι η πραγματική ομορφιά

Ο πιο fun λογαριασμός στο Instagram σου παραδίδει μερικά μαθήματα αυτοπεποίθησης

Έχεις δει σίγουρα έστω και ένα post της κωμικού Celeste Barber. Οι φωτογραφίες που ανεβάζει στο Instagram είναι αναπαράσταση σέξι στιγμών από διάφορες celebrities, με τη Celeste να τις μιμείται με τον δικό της αυθεντικό, σαρκαστικό τρόπο.

Μπορεί να έγινε γνωστή μέσα από τον fun λογαριασμό της, που έχει ήδη συγκεντρώσει 8.9 εκατ. followers, αλλά ίσως την έχεις δει και στο Netflix, στη σειρά "Letdown", που περιγράφει ρεαλιστικά τις δυσκολίες της μητρότητας και ολοκληρώθηκε σε δύο κύκλους. Η αυστραλιανή κωμικός ετοιμάζεται για περιοδεία στην Αμερική τον Ιούλιο και με αφορμή το The Beautiful Issue του People, μίλησε στο περιοδικό για τις ανασφάλειες, το χιούμορ και τα πρότυπα ομορφιάς.

«Είχα πάντοτε την άποψη ότι μετρά το ποιος είσαι και όχι το πώς δείχνεις. Ακούγεται κλισέ αλλά η ομορφιά έρχεται πράγματι από μέσα και νομίζω είναι ξεκάθαρο από αυτά που κάνω». Προφανώς και θεωρεί ότι το χιούμορ είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο και όσο μεγαλώνουμε, το χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο. Ειδικά στις εποχές που ζούμε.

Έχει πάντα τόση αυτοπεποίθηση;

Αν και επέλεξε από μόνη της να συγκρίνει τον εαυτό της με celebrities που δείχνουν αψεγάδιαστες (μιλάμε πάντα για τα social media), δεν λατρεύει τον εαυτό της κάθε μέρα. «Τα βίντεο και οι φωτογραφίες μου πηγάζουν από τις ανασφάλειές μου και δεν είναι ότι σηκώνομαι κάθε πρωί με ατελείωτη αυτοπεποίθηση. Ήξερα από πάντα ότι το βασικό στοιχείο πάνω μου δεν είναι η εμφάνισή μου και ήμουν πολύ εντάξει με αυτό. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο».

Λέει επίσης ότι δεν διαβάζει ποτέ τα αρνητικά σχόλια και μόνο τα θετικά τη βοηθούν να συνεχίσει. «Fake it 'till you make it» είναι το motto της. Ο σκοπός της εξάλλου δεν είναι να χλευάσει τα μοντέλα ή τις σέξι εμφανίσεις, αλλά να δείξει τη ρεαλιστική εικόνα και να αυτοσαρκαστεί. Και την ευχαριστούμε για αυτό.