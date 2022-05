Οι Madrugada επιστρέφουν στην Αθήνα με live και μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι το καλύτερο μέχρι σήμερα

Οι Madrugada επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από 3 χρόνια, με ένα εντυπωσιακό live στο Καλλιμάρμαρο

Οι Madrugada είναι το συγκρότημα από τη Νορβηγία που ανακαλύψαμε μέσα από τη 10η εντολή (ή τουλάχιστον εγώ) αλλά και από τις συχνές τους επισκέψεις στην Ελλάδα.

Η πρώτη τους συναυλία πραγματοποιήθηκε το 2000 στο Ρόδον, ακολούθησαν πολλές ακόμη αλλά η δική μου πρώτη φορά ήταν πριν από έναν μήνα στο Βερολίνο. Οι Madrugada γέμισαν το εντυπωσιακό Tempodrom και η φωνή του Sivert Høyem κάλυψε κάθε σιωπή. "Nobody Loves You Like I Do", "Majesty", "What's On Your Mind", "Look Away Lucifer".

Λίγες εβδομάδες μετά, το συγκρότημα ήρθε στην Αθήνα για να δώσει συνέντευξη Τύπου για τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, στις 24 Σεπτεμβρίου. «Είμαστε ευτυχισμένοι που θα κάνουμε στην Ελλάδα, τη πρώτη μας συναυλία σε στάδιο και μάλιστα σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που μας γεννά απρόσμενα συναισθήματα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το ελληνικό κοινό. Νιώθουμε μια απροσδόκητη τρυφερότητα», ήταν η πρώτη δήλωση, ενώ είναι γνωστό ότι ήθελαν πολύ καιρό να εμφανιστούν εκεί. Επισκέφθηκαν το μέρος το ίδιο πρωί.

Δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και φίλοι υποδέχτηκαν την μπάντα στο roof garden «Ολυμπιάς» με θέα την Ακρόπολη, ένα συννεφιασμένο μεσημέρι του Μαίου. Η αγάπη τους για την Ελλάδα επιβεβαιώθηκε από τους ίδιους, λέγοντας ότι εντυπωσιάστηκαν από τη θερμή υποδοχή που είχαν οι συναυλίες τους από το 2005. Μπορεί να έκαναν μία παύση, με τον Høyem να ακολουθεί σόλο πορεία, αλλά το 2019 επανενώθηκαν και η Ελλάδα ήταν μέρος της περιοδείας τους.

Η συναυλία τους σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και τη δημιουργία του νέου τους δίσκου "Chimes At Midnight", μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Υπάρχει και ένα κομμάτι, το "The World Could Be Falling Down", που συνδέει το παρελθόν με το παρόν της μπάντας και είχε γραφτεί πριν από 21 χρόνια. «Βασικά είμαστε μια ροκ μπάντα που επιδιώκει η μουσική της να είναι έξω από τον χρόνο», δήλωσε ο Sivert Høyem με τις επιρροές του συγκροτήματος να συμπεριλαμβάνουν όπως είπε εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του '80, πανκ, αλλά και κάντρι.

Σε ερώτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η απάντηση ήταν: «Είναι ένας φρικιαστικός, τρομακτικός πόλεμος μέσα στην καρδιά της Ευρώπης και η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα ζούσε κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Φυσικά το να εγκαταλείπουν άνθρωποι την πατρίδα τους δεν είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά. Συμβαίνει παγκοσμίως. Αυτό που έγινε στην Ουκρανία απλά, ήταν πάρα πολύ κοντά μας».

Αν και έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές την Ελλάδα, νιώθουν ότι δεν έχουν εισχωρήσει βαθιά στην κουλτούρα της, αλλά λατρεύουν το φαγητό, τον ήχο του μπουζουκιού και τους συνθέτες Vangelis και Μίκη Θεοδωράκη. Όσο για το ποιο τραγούδι θα αφιέρωναν στην Ελλάδα; «Σίγουρα το Honeybee». Όταν στο τέλος της συνέντευξης, είπα στον Sivert για τη φοβερή συναυλία που έδωσε στο Βερολίνο, με διαβεβαίωσε ότι το live στο Καλλιμάρμαρο θα είναι πολύ καλύτερο.

Η συναυλία είναι μία παραγωγή των εταιρειών: Supernova - Detox Events – Stageway

Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ εισιτηρίων για τη συναυλία των MADRUGADA στο Παναθηναϊκό Στάδιο συνεχίζεται στο δίκτυο viva

Γενική Είσοδος - Κερκίδες | Tiers: 35 ευρώ

Γενική Είσοδος Arena: 45 ευρώ

Golden Arena: 70 ευρώ

VIP A & VIP B: 85 ευρώ