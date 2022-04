Το συγκρότημα των διασκευών έρχεται στο Release Festival και την πλατεία Νερού, στις 27 Ιουνίου

Μπορεί να σου αρέσει η ποπ μουσική ή μπορεί να ακούς αυστηρά ροκ. Υπάρχουν όμως μερικές φωνές που συγκεντρώνουν όλα τα είδη κοινού, απλώς και μόνο επειδή σε συνεπαίρνουν.

Η Hannah Reid και η μπάντα της, οι γνωστοί πλέον σε όλους μας London Grammar, πετυχαίνουν αυτό ακριβώς. Η ονειρική φωνή της, οι αμέτρητες δυνατές διασκευές (που τόσο λατρεύουν) αλλά και τα δικά τους κομμάτια, έχουν κάνει τους London Grammar την αγαπημένη μου pop indie μπάντα, την οποία περίμενα πώς και πώς να έρθει στην Ελλάδα. Και το Release Festival πραγματοποίησε αυτό μου το όνειρο. 'Ερχονται στις 27 Ιουνίου, στην πλατεία Νερού, μαζί με τους επίσης αγαπημένους Hooverphonic και LP.

Ήταν το 2009, όταν οι Λονδρέζοι Hannah Reid και Dan Rothman γνώρισαν στο Πανεπιστήμιο τον Dominic "Dot" Major στο Πανεπιστήμιο. Η ιδέα για το όνομά τους ήταν πολύ απλή. Οι δύο κατάγονταν από εκεί και το Λονδίνο είναι μία πόλη τόσο πολυπολιτισμική, που αυτό το όνομα θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό παγκοσμίως. Η αρχή έγινε με το κομμάτι "Hey Now" και κανείς δεν περίμενε ότι, χωρίς να έχει καν δικό του βιντεοκλίπ, θα ήταν ο λόγος για την αρχή μίας σπουδαίας καριέρας. Ακολούθησαν 3 δίσκοι, το "If you Wait" (2013), το "Truth is a Beautiful Thing" (2017), με το "Californian Soil" να κυκλοφορεί τον Μάρτιο του 2021.

Το συγκρότημα των διασκευών

Αν και λατρεύεις ήδη κομμάτια τους, όπως το "Nightcall" και το "Wasting My Young Years", οι περισσότεροι αγαπούν τους London Grammar για τις καθηλωτικές και αιθέριες διασκευές που κάνουν σε πολύ γνωστά τραγούδια. Το "Wicked Game" του Chris Isaac, που έντυσε και το trailer των Peaky Blinders είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορούν να κάνουν με κομμάτια που αγαπήσαμε σε άλλο ύφος.

Η αισθητική των κλιπ

Τα πρώτα χρόνια των London Grammar είναι λιτά σε ό,τι αφορά την εικόνα. Εδώ που τα λέμε, οι στίχοι, η μουσική και η φωνή της Hannah αρκούσαν για να περάσουν στο υποσυνείδητό μας. Ο τελευταίος δίσκος τους όμως απέκτησε μία ολοκαίνουρια εντυπωσιακή αισθητική, με κλιπ που οπτικοποιούν αυτό που αισθάνεσαι ακριβώς όταν ακούς London Grammar. Το "Lose your Head" γυρίστηκε στην πανδημία σε κάθετη μορφή για κινητό -αλλά και σε κανονική.

Η φεμινίστρια Hannah

«Όλα τα συγκροτήματα που αγαπώ πραγματικά είχαν ηγετικές προσωπικότητες που ήξεραν πότε να πουν όχι. Ειδικά οι γυναίκες, νιώθω πως πάντα έπρεπε να συμβιβαζόμαστε περισσότερο, κουβαλώντας ένα ασήκωτο βάρος καθώς προσπαθούμε να κρύψουμε τα τραύματά μας. Προσωπικά, προσπαθώ να έχω και πάλι τον έλεγχο στα πράγματα που κάνω. Είμαι 30 χρονών πια και πλέον δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα. Και μου πήρε 10 χρόνια να το καταφέρω». Σε άλλη της συνέντευξη, έχει μιλήσει για τις φωτογραφήσεις και τα ρούχα που επιλέγονταν ερήμην της. «Ποτέ δεν είπα ναι. Fuck it, θα βάλω ό,τι θέλω εγώ»!

Κρίνοντας από την εξέλιξη στη μουσική και τους δίσκους της, τα 30 είναι μάλλον μία ηλικία που σε φέρνει αντιμέτωπη με τον εαυτό σου και σε «αναγκάζει» να βάζεις και τους δικούς σου όρους στην εξίσωση. Εξάλλου, όπως έχει πει μέσα από το δικό της τραγούδι, "I'm wasting my young years, don't you know that it's only fear?".

Ραντεβού λοιπόν στις 27 Ιουνίου, για μια συναυλία που σίγουρα θα θυμόμαστε για καιρό.

TICKET INFO

Η προπώληση συνεχίζεται προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€ με προνομιακές παροχές.

Κλείστε τα δικά σας εδώ.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) + Parov Stelar & more tba (18/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€)

2. London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) + Pet Shop Boys, Τhivery Corporation & more tba (30/6/22, ΠλατείαΝερού) προς 70€ (κέρδος 15€)

Όλες οι προσφορές εδώ.

Διάθεση εισιτηρίων: