Omgyno: Το project για τη γυναικεία σεξουαλική υγεία και φροντίδα που ξέραμε ότι χρειαζόμαστε

Το Omgyno έρχεται να βοηθήσει τις γυναίκες γύρω από θέματα σεξουαλικής υγείας, αυτοφροντίδας και ιδιωτικότητας

Everything you need for a healthy coochie. Αυτό τα λέει όλα. Το site omgyno σε καλωσορίζει με την πιο απλή αλλά περιεκτική φράση. Όσα χρειάζεται να ξέρεις για το αιδοίο σου βρίσκονται μέσα στο project που δημιούργησαν γυναίκες για όλες τις γυναίκες, ή μάλλον τις θηλυκότητες, όπως υποστηρίζουν και οι ίδιες.

Έμαθα για το omgyno, εξαιτίας των home tests που παρέχουν διαδικτυακά στις γυναίκες και που σου επιτρέπουν να εντοπίσεις μόνη σου την ύπαρξη HPV αλλά και να παρακολουθήσεις την υγεία της περιοχής. Εκεί θα βρεις επίσης ένα e-shop για προϊόντα περιόδου, φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και βοηθήματα για ασκήσεις Kegel.

Το omgyno αποδεικνύει ότι είναι ένα site που χρειαζόμασταν, χωρίς να υποκαθιστά απαραίτητα τις επισκέψεις στον γυναικολόγο μας. Οι κυρίες Ντορίν Τουτικιάν, Ελισάβετ Μίληση, Κατερίνα Παπαγεωργίου, Όλγα Σφέτσα, Δρ. Άννα Λυμπεροπούλου και Δρ. Μαρία Ταζάνιος ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το omgyno. Επικοινωνήσαμε μαζί τους και μάθαμε όλα όσα χρειαζόμασταν για αυτή την τόσο χρήσιμη ιδέα.

Μου κάνει τρομερά εντύπωση το πόσες γυναίκες (με εξειδίκευση) δημιούργησαν το omgyno. Πόσο σημαντικό ήταν για εσάς να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις, ως προς το αποτέλεσμα του project;

Είμαστε μια femtech εταιρεία από γυναίκες, που πιστεύει στη δύναμη της συνεργασίας και της οικοδόμησης κοινότητας. Η διαφορετικότητα στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την εμπειρία είναι αυτό που μας δίνει δύναμη. Είμαστε γιατροί, γυναίκες επιχειρηματίες, σχεδιάστριες, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, επαγγελματίες του μάρκετινγκ και δημιουργοί περιεχομένου διαφορετικών ηλικιών και υποβάθρου με έναν στόχο: να δημιουργήσουμε καλύτερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Είναι στις βασικές μας αξίες να είμαστε φεμινίστριες, χωρίς αποκλεισμούς γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι που δημιουργεί σπουδαία προοδευτικά και καινοτόμα έργα για το μέλλον της ευημερίας μας. Επίσης, διατηρούμε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι ακούμε την κοινότητα των γυναικών ή των δυαδικών ατόμων χωρίς φύλο και αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας με βάση αυτές τις ανάγκες. Επομένως, εξαρτόμαστε και από αυτά τα άτομα για να δημιουργήσουμε την απαραίτητη γνώση. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός, ειδικά στον τομέα της υγείας.

Πιστεύετε ότι οι θηλυκότητες εκεί έξω έχουν ανάγκη κάτι σαν το omgyno;

Όλα τα άτομα με γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα γνωρίζουν ότι η σεξουαλική και η εμμηνορροϊκή μας υγεία είναι ένα μόνιμο ζήτημα στη ζωή μας, που μερικές φορές μπορεί να γίνει περίπλοκο. Γνωρίζουμε επίσης ότι στα περισσότερα μέρη του κόσμου, ειδικά στις συντηρητικές κοινωνίες, αυτό είναι ένα θέμα ταμπού. Πολλά άτομα λόγω φόβου, ντροπής, πόνου, άγχους, προσβασιμότητας και πολλών ακόμη λόγων, δεν επισκέπτονται την/τον γυναικολόγο, δεν ενημερώνονται για την υγεία και το σώμα τους και δεν προχωράνε στο να κάνουν τις κατάλληλες εξετάσεις. Σκοπός μας είναι οποιοδήποτε θηλυκότητα να έχει πρόσβαση σε ένα φροντιστικό, φεμινιστικό και all inclusive περιβάλλον υγείας, μέσα στο οποίο θα μπορεί να συζητήσει ανοιχτά και χωρίς φόβο για οποιαδήποτε ανησυχία ή απορία. Αυτό αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Αρχικά τα home test, για την αυτοφροντίδα και την καλύτερη επαφή με τον κόλπο μας, ένα από τα πιο οικεία μέρη του σώματός μας. Δεύτερη και βασική υπηρεσία μας είναι η τηλεϊατρική με γυναικολόγους, έτσι ώστε ένα άτομο να συζητήσει τα αποτελέσματά του, να κάνει γενικά μία ερώτηση ή ακόμη και πλήρη συμβουλευτική. Κυρίαρχό μας μέλημα είναι οι γιατροί με τις οποίες συνεργαζόμαστε να ενστερνίζονται τις αξίες και τα πιστεύω μας, γι αυτό και ζητάμε από την ίδια την κοινότητά μας να μας προτείνει γιατρούς που ταιριάζουν με την omgyno. Έτσι, δημιουργούμε ένα δίκτυο γιατρών που συμβαδίζει με τις πεποιθήσεις μας και είναι εδώ για να βοηθήσει και να υποστηρίξει όσες θηλυκότητες το επιθυμούν.

Τέλος, έχουμε δημιουργήσει ένα e-shop με eco-friendly προϊόντα για την υγεία του κόλπου, όπως κύπελλα περιόδου, υφασμάτινες σεβριέτες κ.α. Μέσα απο έρευνες που έχουμε κάνει ως omgyno σε θηλυκότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνειδητοποιήσαμε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για ένα περιβάλλον ιατρικής περίθαλψης χωρίς στίγμα, χωρίς κριτική, με ελευθερία έκφρασης μη συντηρητικές απόψεις. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, έχουμε προσπαθήσει και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα περιβάλλον ολιστικής προσέγγισης για όσα άτομα έχουν κόλπο. Με την αυτοφροντίδα, την ύπαρξη μίας ιατρικής κοινότητας με φεμινιστικές αξίες και την πρόσβαση σε προϊόντα φιλικά ως προς το σώμα μας και το περιβάλλον. Για όσα άτομα εκέι έξω το έχουν ανάγκη- και ξέρουμε πως είναι πολλά.

Πόσο εξοικειωμένες είναι οι γυναίκες με τα eco friendly προϊόντα περιόδου;

Εκπλήσσει αρκετούς ανθρώπους όταν μαθαίνουν ότι το σύγχρονο κύπελλο περιόδου επινοήθηκε στην πραγματικότητα, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, περίπου την ίδια εποχή με το ταμπόν. Παρότι στην Αμερική όπως και σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα κύπελλα περιόδου όπως και οι υφασμάτινες σεβιέτες χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα, στην Ελλάδα τα προϊόντα αυτά δεν είναι και τόσο δημοφιλή. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει αρχικά λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση από φορείς υγείας, οργανισμούς ή ακόμη και γιατρούς, για τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους ένα άτομο μπορεί να διαχειριστεί την περίοδό του. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά δεν διατίθενται σε πολλά καταστήματα ή φαρμακεία, και αγοράζονται κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αρκετά άτομα έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην αναζήτηση και χρησιμοποίηση eco-friendly προϊόντων.

Οι λόγοι για να στραφεί κάποι@ σε αυτές τις επιλογές είναι πολλοί. Πρώτα από όλα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αν αναλογιστούμε ότι μία συσκευασία σερβιετών ισοδυναμεί με 5 πλαστικές σακούλες και ένα άτομο χρησιμοποιεί περίπου 12.000 προϊόντα υγιεινής μιας χρήσης στη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον είναι μία οικονομική επιλογή αφού ένα κύπελο περιόδου μπορεί να επαναχρησιμοποιείται έως και 10 χρόνια, και έτσι μπαίνει ένα τέλος στον μηνιαίο κύκλο σπατάλης των χρημάτων μας. Ταυτόχρονα προσφέρει κάλυψη μεγαλύτερης διάρκειας, αφού μπορεί να φορεθεί έως και 12 ώρες. Τέλος, είναι ασφαλέστερα αφού συλλέγουν αντί να απορροφούν το αίμα. Για όλους αυτούς και για πολλούς ακόμα λόγους, τόσο τα κύπελλα περιόδου όσο και οι υφασμάτινες σερβιέτες, έχουν αρχίσει να κερδίζουν μεγάλο έδαφος με την πάροδο του χρόνου και ελπίζουμε να αποτελέσουμε και εμείς με το εγχείρημά μας ένα λιθαράκι σε όλη αυτή τη σημαντική και ευεργετική αλλαγή για την εμμηνορροϊκή μας υγεία.

Πώς δημιουργήθηκαν τα home test, ποια είναι τα βήματα και πώς βοηθούν τις γυναίκες που το κάνουν;

Tα home test για γυναικολογικές εξετάσεις ως υπηρεσία προσφέρονται από πολλούς φορείς υγείας στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα μέσω της omgyno. Από έρευνα που πραγματοποιήσαμε με συμμετοχή 400 θηλυκοτήτων, παρατηρήθηκε πως πολλές από αυτές χαρακτηρίζουν τις γυναικολογικές εξετάσεις ως αμήχανες, οδυνηρές, ακόμα και τραυματικές. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο ανεξάρτητα ταυτότητας φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού- ουσιαστικά σε οποιοδήποτε άτομο έχει ενεργή σεξουαλική ζωή. Επίσης, συγκεκριμένες υποομάδες είναι λιγότερο πιθανό να εξεταστούν, όπως για παράδειγμα, queer άτομα, γυναίκες στα δύο άκρα της ηλικιακής καταλληλότητας, μετανάστες ή άτομα από χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, θεωρήσαμε επιτακτική ανάγκη να έρθει και στην Ελλάδα η υπηρεσία των home test, έτσι ώστε να αλλάξει όλες αυτές τις δυσκολίες. Ο έλεγχος της σεξουαλικής μας υγείας έχει σημασία και κάθε άτομο αξίζει μία εύκολη, φροντιστική και με σεβασμό διαδρομή στο ταξίδι της φροντίδας του.

Το home test είναι ένα κιτ εξέτασης με το οποίο κάθε άτομο μπορεί να πάρει το δικό του δείγμα μόνο του. Το μόνο που χρειάζεται είναι η online παραγγελία του test και η λήψη δείγματος από τον κόλπο μέσω ενός μαλακού βαμβακοφόρου στυλεού. Ακολουθώντας τις σαφείς οδηγίες, το home test διενεργείται τελείως ανώδυνα και με ασφάλεια. Στην συνέχεια, το δείγμα παραλαμβάνεται και αποστέλλεται στο μικροβιολογικό εργαστήριο για ανάλυση και το άτομο λαμβάνει τα αποτελέσματα του μέσω email με πλήρη ιδιωτικότητα εντός 3-5 ημερών. Σε περίπτωση που κάποι@ θέλει να συζητήσει τα αποτελέσματά τ@ ή/και να λάβει συνταγογράφηση από γιατρό, μπορεί να μεταβεί στη σελίδα τηλεϊατρικής της omgyno και να κλείσει μια διαδικτυακή συνεδρία με γυναικολόγο. Η υποστήριξη και η βοήθεια που προσφέρει ένα home test είναι πολύπλευρη. Αρχικά εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα, σε περίπτωση που κάποι@ ανησυχεί για την παροχή προσωπικών πληροφοριών σε άλλα άτομα όταν έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη ή έχει άγχος για την επίσκεψη στ@ν γυναικολόγο και προτιμάει να κάνει τις εξετάσεις τ@ στον δικό τ@ χρόνο και χώρο. Επίσης, εάν κάποι@ έχει ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης που δυσκολεύουν την μετάβαση σε ραντεβού ή απαιτούν συγκεκριμένα μέτρα προσβασιμότητας, τα omgyno home tests περιορίζουν την ανάγκη μεταφοράς. Ταυτόχρονα προσφέρουν αμεσότητα στον χρόνο, αφού τα αποτελέσματα παραδίδονται σε 3-5 ημέρες χωρίς να απαιτείται κράτηση ραντεβού εκ των προτέρων.

Θα μπορούσε ένα σάιτ σαν το omgyno να υποκαταστήσει τις επισκέψεις στους γυναικολόγους;

Η τηλεϊατρική δεν αντικαθιστά σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις ειδικότητες την δια ζώσης επίσκεψη, παρ’όλα αυτά αποτελεί μία καινοτόμα και βοηθητική εναλλακτική για ραντεβού με γιατρό. Αρκετοί άνθρωποι αγνοούν την υγεία τους και δεν επισκέπτονται την/τον γιατρό όταν πρέπει, και αυτό έγινε εντονότερο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία. Έτσι, για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που είναι απασχολημένοι και πιο άνετοι με την τεχνολογία, η τηλεϊατρική είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η τεχνολογία έχει την ικανότητα να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για οποιοδήποτε άτομο. Όσο πιο ομαλή είναι η εμπειρία, τόσο λιγότερο εξοικειωμένη/ος με την τεχνολογία πρέπει να είναι κάποια/ος για να μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν. Είναι ακόμα η αρχή αλλά, με την πάροδο του χρόνου, θα είναι κανόνας για τους περισσότερους ανθρώπους να αποφασίσουν πότε θα επισκεφτούν τον γιατρό δια ζώσης και πότε θα επιλέξουν την τηλεϊατρική. Σχετικά με τη στάση των συντηρητικών γυναικολόγων, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κριτική, η απάντησή μας είναι το δίκτυο γυναικολόγων που στήνουμε μέσω της omgyno. Είναι πολύ σκληρό και δύσκολο, όταν ένα άτομο έρχεται σε επαφή με μία/έναν γιατρό για να φροντίσει την υγεία του, να αντιμετωπίζει ακόμα και εκεί δυσκολίες. Οι συντηρητικές/οί γιατροί κάνουν τ@ς ασθενείς να αισθάνονται ντροπή για τη σεξουαλικότητά τους, τ@ς κατηγορούν εάν έχουν μολυνθεί από ΣΜΝ, κάνουν ακατάλληλα σχόλια για θέματα σχετικά με το σώμα και το βάρος τους ή ακόμη και δημιουργούν φόβο στο μυαλό θηλυκοτήτων που είναι τριάντα χρονών και δεν είναι έτοιμες ή δεν επιθυμούν να γίνουν της μητέρες.

Τέλος, υπάρχουν αθέμιτες πρακτικές και κακοποιήσεις που δεν αναφέρονται, επειδή το σύστημα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε καθιστά πολύ δύσκολη την αναφορά της ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός γιατρού (και πρέπει επίσης κάποι@ να πληρώσει για να υποβάλλει καταγγελία). Αν κοιτάξουμε όλα αυτά τα ζητήματα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πολλές θηλυκότητες είναι απογοητευμένες με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και προσπαθούν να αναζητήσουν εναλλακτικές. Έχουμε ζήσει αυτές τις καταστάσεις για αρκετό καιρό, και τώρα απαιτούμε αλλαγή.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια, το motto και η βασική φιλοσοφία πίσω από αυτό το σπουδαίο project;

Πρώτα θέλουμε να κάνουμε τις υπηρεσίες μας διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες και να βρούμε γιατρούς που μιλούν όλες τις απαραίτητες γλώσσες σε κάθε χώρα. Θέλουμε επίσης να οικοδομήσουμε μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν παρόμοιες αξίες με το omgyno και να επεκτείνουμε το δίκτυό μας στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μέση Ανατολή. Η βασική φιλοσοφία και το μότο πίσω από αυτό το έργο είναι απλό: θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη γυναικολογία με προοδευτικές και all-inclusive αξίες, σεβόμενες την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων, επιτρέποντάς τους να ελέγχουν το σώμα τους και ενθαρρύνοντας την αυτοφροντίδα.