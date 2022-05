Φεστιβάλ Καννών: Οι πρωταγωνιστές του «Dodo» του Πάνου Κούτρα έλαμψαν στο κόκκινο χαλί

Με αφορμή την πρεμιέρα της πέμπτης μεγάλου μήκους ταινίας του Πάνου Κούτρα, «Dodo», το καστ βρέθηκε στην Κρουαζέτ

Ελληνικός αέρας φύσηξε στο φετινό φεστιβάλ Καννών, χάρη στην παρουσία της νέας ταινίας του David Cronenberg, «Crimes of the Future», που γυρίστηκε αποκλειστικά στην Αθήνα και φυσικά στο «Dodo» του Πάνου Κούτρα. Βέβαια την ελληνική παρουσία συμπληρώνει φέτος και η ταινία «Burning Days» σε σκηνοθεσία Emin Alper, αφού έχει Έλληνα συμπαραγωγό και η οποία διαγωνίζεται στο πρόγραμμα Un Certain Regard (Ένα κάποιο Βλέμμα).

Έτσι, μετά την εμφάνιση του ηθοποιού Γιώργου Πυρπασόπουλου στο κόκκινο χαλί της κινηματογραφικής διοργάνωσης, για την προβολή της ταινίας του David Cronenberg, «Crimes of the Future», στην οποία συμμετέχει, είχαμε μερικές ακόμη λαμπερές εμφανίσεις Ελλήνων ηθοποιών.