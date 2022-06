Η σειρά φαντασίας που έρχεται το φθινόπωρο στο Netflix

Το Netflix ετοιμάζει μία ακόμη ταινία φαντασίας που προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στους fans και το Twitter.

Άλλο ένα μεγάλο franchise έρχεται στην πλατφόρμα, και η ταινία The School for Good and Evil από τον Paul Feig έχει προκαλέσει μεγάλη χαρά γιατί βασίζεται σε βιβλία του Soman Chainani, μία σειρά που ξεκίνησε να κυκλοφορεί το 2013.

Η ιστορία ακολουθεί δύο φίλες από το χωριό Gavaldon, τη Sophie (Sophie Anne Caruso) και την Agatha (Sofia Wylie), που τις παίρνουν σε ένα μαγικό σχολείο (κι όμως, δεν είναι το Hogwarts), εκεί όπου οι νεράιδες, οι ήρωες και οι κακοί εκπαιδεύονται, είτε είναι καλοί είτε όχι. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τις έστειλαν σε χωριστά σχολείο, και μάλιστα στα λάθος. Η Sophie ξέρει ότι θα μπει στο σχολείο όπου πήγε η Χιονάτη και η Σταχτοπούτα ενώ η Agatha έχει μία πιο σκοτεινή αισθητική και μία μοχθηρή γάτα. Το λάθος που γίνεται έρχεται να αποκαλύψει τους πραγματικούς τους εαυτούς.

Η διευθύντρια του σχολείου για τους Καλούς είναι η Kerry Washington, ενώ η Chalize Theron έχει αναλάβει τους Κακούς. Η Michelle Yeoh είναι η καθηγήτρια Anemone, o Kit Young είναι η μυστηριώδης φιγούρα που έχει καταστροφικά σχέδια για το σχολείο. Οι πρώτες αντιδράσεις από τους fans των ομώνυμων βιβλίων ήταν ενθουσιώδεις. Το ίδιο και οι δικές μας. Και έρχεται το φθινόπωρο.