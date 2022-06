Αυτές είναι οι ώρες που πρέπει να κοιμάσαι μετά τα 30 (και δεν είναι 8)

Οι ερευνητές εξέτασαν τις συνήθειες ύπνου 500.000 ατόμων από 38- 73 χρονών

Αν κάθε φορά που χτυπάει το ξυπνητήρι, εύχεστε να είχατε κοιμηθεί λίγο παραπάνω, νέα έρευνα δείχνει ότι μπορεί να κοιμάστε ήδη περισσότερο από, ότι χρειάζεται ανάλογα με την ηλικία σας.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του πανεπιστημίου του Cambridge και του πανεπιστημίου Fudan της Σαγκάης, το 8ωρο τελικά δεν είναι ο ιδανικός χρόνος για ύπνο για όσους είναι προς το τέλος της δεκαετίας των 30. Οι ιδανικές ώρες είναι κοντά στις 7 καθώς φαίνεται πως είναι ο μόνος χρόνος που δεν επιδρά αρνητικά στο σώμα από μια ηλικία κι έπειτα.

Οι ερευνητές, προκειμένου να καταλήξουν στην ιδανική ώρα ύπνου, εξέτασαν τις συνήθειες ύπνου 500.000 ατόμων από 38- 73 χρονών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν ως προς τις νοητικές τους ικανότητες ενώ απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις συνήθειες του ύπνου τους αλλά και τη σωματική και πνευματική τους υγεία.

