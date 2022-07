Το "The Lord of the Rings: The Rings of Power" έχει νέο teaser και μας προετοιμάζει για έναν επικό Σεπτέμβριο

Η σειρά έρχεται στις 2 Σεπτεμβρίου, μέσα από το Amazon Prime

Τα Amazon Studios μόλις μας έδωσαν ένα ακόμη teaser για το prequel του The Lord of the Rings, που κοντοζυγώνει, στις 2 Σεπτεμβρίου.

Εκτός του ότι παίρνουμε μία ακόμη γεύση για μία από τις ακριβότερες παραγωγές που έχουν γίνει, μαθαίνουμε ότι το τελικό μεγάλο teaser έρχεται σε 3 μόλις μέρες. Για την ώρα, παρακολουθούμε μερικούς από τους κεντρικούς χαρακτήρες να βλέπουν ένα μυστηριώδες φως στον ουρανό που είναι έτοιμο να χτυπήσει τη Γη.

Η σειρά αναμένεται να καλύψει διάφορες ιστορίες «από τα ορυχεία των νάνων στα Misty Mountains μέχρι τις τις πολιτικές των βασιλείων των ξωτικών αλλά κυρίως το πώς δημιουργήθηκαν τα ισχυρά δαχτυλίδια. To εντυπωσιακό cast του prequel περιλαμβάνει τον Robert Aramayo ως Elrond, τη Morfydd Clark ως Galadriel, τους Maxim Baldry (Isildur), Nazanin Boniadi (Brownyn), Ismael Cruz Cordova (Arondir), Charles Edwards (Celebrimbor) και αρκετά γνώριμα πρόσωπα από το Lord of the Rings.

Οι δημιουργοί της σειράς J.D. Payne και Patrick McKay είναι επίσης και οι παραγωγοί, ενώ ξέρουμε ήδη ότι θα υπάρξει και δεύτερο κύκλος. «Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε μία σειρά για όλες τις ηλικίες, ακόμα και αν υπάρξουν στιγμές που γίνεται τρομακτική. Το στιλ του Τόλκιν ήταν τρομακτικό, πολιτικό, έξυπνο αλλά και πολύ ζεστό». Η ανακοίνωση του showrunner Patrick McKay επιβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχουν οι σκηνές σεξ και βίας που είδαμε στο Game of Thrones, αλλά θα δούμε σίγουρα την ιστορία των προσώπων που ξέρουμε καλά.