The Lord of the Rings: The Rings of Power - Αποκαλύφθηκαν τα πρόσωπα και η πλοκή του prequel

Οι πρώτες φωτογραφίες από το prequel του The Lord of the Rings είναι εδώ και μαθαίνουμε όλο και περισσότερα για την πλοκή.

Μόλις πριν λίγες μέρες, το prequel του The Lord of the Rings, κυκλοφόρησε τα πρώτα επίσημα posters που απλώς μας έδιναν πληροφορίες για τα πρόσωπα του cast της σειράς.

Οι ορκισμένοι fans μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τον Sauron (και αρκετούς ακόμα), ενώ ξέρουν ότι το prequel εκτυλίσσεται στη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης. Και σήμερα επιβεβαιώνεται η επιστροφή των Galadriel και Elrond από το Lord of the Rings.

Θυμόμαστε όλοι την Galadriel να παίρνει σάρκα και οστά από την καθηλωτική Cate Blanchett, τη θέση της τώρα παίρνει η Morfydd Clark. Αντίστοιχα, ο Elrond, που κάποτε υποδύθηκε ο Hugo Weaving, θα επιστρέψει μέσα από τον Robert Aramayo. Θα έχουμε άλλη μία δυνατή ερωτική σχέση, σαν αυτή του Aragorn με το ξωτικό Eowyn, αυτή τη φορά μεταξύ ανθρώπου και ξωτικού.

Η επιστροφή του ξωτικού Celembridor (Charles Edwards) είναι απαραίτητη λόγω των γνώσεών του στη δημιουργία των δαχτυλιδιών και φυσικά θα δούμε την πόλη των νάνων στα Misty Mountains. Η πλοκή εξάλλου επικεντρώνεται στις ιστορίες που εξελίσσονται γύρω από τη δημιουργία δαχτυλιδιών, με αποκορύφωμα αυτό του Sauron, που χρησιμοποιήθηκε για να εξαπατήσει τους πάντες.

«Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε μία σειρά για όλες τις ηλικίες, ακόμα και αν υπάρξουν στιγμές που γίνεται τρομακτική. Το στιλ του Τόλκιν ήταν τρομακτικό, πολιτικό, έξυπνο αλλά και πολύ ζεστό«. Η ανακοίνωση του showrunner Patrick McKay επιβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρχουν οι σκηνές σεξ και βίας που είδαμε στο Game of Thrones. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από τις πρώτες φωτογραφίες από το Vanity Fair, που αποκαλύπτουν τα πρόσωπα και λίγη από την πλοκή.