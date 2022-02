The Lord of the Rings: The Rings of Power - Οι πρώτες φανταστικές αφίσες δίνουν στοιχεία για το εντυπωσιακό cast

Οι πρώτες αφίσες μας αφήνουν να μαντέψουμε το cast

Το prequel The Lord of the Rings: The Rings of Power έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2022 μέσα από το Prime Video και οι πρώτες αφίσες αφήνουν υπονοούμενα για τη σειρά.

Ξέροντας τους fans, η παραγωγή του prequel δίνει τα πρώτα hints και παίζει ένα παιχνίδι με τους πρωταγωνιστές της σειράς, κυκλοφορώντας αφίσες που δεν αποκαλύπτουν πρόσωπα. Βλέπουμε όμως κορμούς, ρούχα, χέρια και κάποια στοιχεία κλειδιά που θα μπορούσαν να μας λένε ποια παλιά πρόσωπα επιστρέφουν.

Ξέρουμε ότι η πλοκή πηγαίνει πολύ πριν τον Sauron, τότε που φτιάχτηκαν τη δαχτυλίδια της δύναμης και τα χρησιμοποιούσαν νάνοι, ξωτικά και άνθρωποι. Μέχρι που νέοι και παλιοί χαρακτήρες καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προστατεύσουν τη Μέση Γη από το κακό, ένα θεϊκό πλάσμα, που είχε ως γενικό στρατηγό τον Sauron, πολύ αργότερα.

Προς το παρόν, γνωρίζουμε τους ηθοποιούς που έχουν συμφωνήσει να είναι στο The Lord of the Rings: The Rings of Power. Είναι οι: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Daniel Weyman, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Morfydd Clark, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Charles Edwards, Will Fletcher, Amelie Child-Villiers, Beau Cassidy, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker, Sara Zwangobani, και Sir Lenny Henry.

Μήπως αναγνωρίζετε παλιούς γνώριμους από τις μυστηριώδεις αφίσες;

Prime Video

