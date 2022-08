Spirit Halloween: Κυκλοφόρησε το νέο trailer του πολυαναμενόμενου θρίλερ

Κυκλοφόρησε το trailer για την ταινία «Spirit Halloween: The Movie», και μας δίνει μία γεύση για το τι θα δούμε

Επιτέλους κυκλοφόρησε το νέο teaser για την επερχόμενη ταινία Spirit Halloween: The Movie από την Strike Back Studios. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι πρωταγωνιστεί ο διάσημος Christopher Lloyd, που όλοι γνωρίζουμε ως Doc από το Back to the Future.

Θα υποδύεται ένα δαιμονικό πνεύμα που ζει μέσα στο κατάστημα Spirit Halloween και μπορεί να ελέγχει τα πάντα. Είναι έτοιμος να καταστρέψει κάθε χαρούμενη στιγμή και να την μετατρέψει σε εφιάλτη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, η Marla Gibbs (El Camino: A Breaking Bad Movie), ο Donavan Colan (Zoe), ο Dylan Frankel (Raven’s Home), ο Jaiden Smith (Blue Bloods) και η Rachael Leigh Cook (Robot Chicken).