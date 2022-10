3 μπαρ της Αθήνας στη λίστα με τα 50 καλύτερα του κόσμου για το 2022

Τρία αγαπημένα μπαρ της πόλης ανήκουν πλέον στα καλύτερα παγκοσμίως και τώρα ξέρετε που θα πιείτε το επόμενο ποτό σας

Δεν είναι ότι μάς εκπλήσσει το γεγονός. Τα μπαρ της Αθήνας αυξάνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και στα περισσότερα από αυτά, ο χώρος και η ποιότητα των ποτών είναι υψηλού επιπέδου. Το αναγνώρισε και η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, για το 2022.

Μετά τις επιτυχίες των Michelin, σειρά έχουν τα μπαρ της πόλης, με 3 εξ αυτών να μπαίνουν στη λίστα των 50 καλύτερων. Μιλάμε για το "The Clumsies", στη 19η θέση, το Baba au Rum στην 20η και το νεοσύστατο Line στην 31η. Να πούμε όμως και ότι το Barro Negro βρίσκεται στην 52η θέση.

Η πόλη που φιγουράρει στην πρώτη θέση είναι η Βαρκελώνη, με το Paradiso, εκθρονίζοντας το Λονδίνο, που ήταν ο συνήθης νικητής, μαζί με τη Νέα Υόρκη, από το 2009. Η επιλογή των μπαρ γίνεται από ψηφοφορία 650 bartenders, ιδιοκτητών μπαρ, δημοσιογράφων και ειδικών σε κοκτέιλ.

Η Νέα Υόρκη είναι η πόλη με τα περισσότερα μαγαζιά στη λίστα, με το Λονδίνο να ακολουθεί. Η Αθήνα τα πήγε περίφημα, και περιμένουμε ακόμα περισσότερες θέσεις στην επόμενη λίστα. Ας δούμε λοιπόν τα καλύτερα μπαρ του κόσμου, μήπως και βρεθούν στο επόμενο ταξίδι μας.

Τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου

1. Paradiso, Βαρκελώνη

2. Tayer + Elementary, Λονδίνο

3. Sips, Βαρκελώνη

4. Licoreria Limantour, Πόλη του Μεξικό

5. Little Red Door, Παρίσι

6. Double Chicken Please, Νέα Υόρκη

7. Two Schmucks, Βαρκελώνη

8. The Connaught Bar, Λονδίνο

9. Katana Kitten, Νέα Τόρκη

10. Alquimico, Cartagena

11. Hanshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικό

12. Jigger & Pony, Σιγκαπούρη

13. Hanky-Panky, Πόλη του Μεξικό

14. Bangkok Social Club, Bangkok

15. Salmon Guru, Μαδρίτη

16. Drink Kong, Ρώμη

17. Coa, Hong Kong

18. Floreria Atlantinco, Buenos Aires

19. The Clumsies, Αθήνα

20. Baba au Rum, Αθήνα

21. Cafe La Trova, Μαιάμι

22. Attaboy, Νέα Υόρκη

23. Satan's Whiskers, Λονδίνο

24. Tropic City, Bangkok

25. Kumiko, Σικάγο

26. Sidecar, Νέο Δελχί

27. Tres Monos, Buenos Aires

28. Argo, Hong Kong

29. Maybe Sammy, Σίδνει

30. Swift, Λονδίνο

31. Line, Αθήνα

32. Baltra Bar, Πόλη του Μεξικό

33. Manhattn, Σιγκαπούρη

34. Overstory, Νέα Υόρκη

35. 1930, Μιλάνο

36. Dante, Νέα Υόρκη

37. A Bar with Shapes for a Name, Λονδίνο

38. Zuma, Ντουμπάι

39. Locale Firenze, Φλωρεντία

40. Red Frog, Λισαβόνα

41. Cantina OK!, Σίδνει

42. CoChinChina, Buenos Aires

43. Himkok, Όσλο

44. Carnaval, Λίμα

45. Galaxy Bar, Ντουμπάι

46. L' Antiquario, Νάπολη

47. Employees Only, Νέα Υόρκη

48. Bar Benfiddich, Τόκιο

49. Lucy's Flower Shop, Στοκχόλμη

50. Bulgari Bar, Ντουμπάι