Αθλητές παρκούρ στην Γαλλία σκαρφαλώνουν και σβήνουν τα φώτα για να μειώσουν τη φωτορύπανση

«Oι εταιρείες δεν κάνουν ούτε τις πιο υποτυπώδεις προσπάθειες», δήλωσε ο επικεφαλής της «On the spot», ομάδας με αθλητές παρκούρ που σβήνουν τα φώτα στους δρόμους του Παρισιού

Οι φωτεινές πινακίδες γνωστών μαγαζιών και εταιρειών που φώτιζαν τις νύχτες, μάλλον θα αποτελούν σύντομα παρελθόν, μιας και ενόψει την ενεργειακής κρίσης, όλο και περισσότεροι θέλουν να κλείνουν τα φώτα όσο περισσότερο μπορούν, όταν δεν συντρέχει λόγος να μένουν ανοιχτά. Στο Παρίσι λοιπόν, μια ομάδα αθλητών παρκούρ, αποφάσισε να αναλάβει δράση, προκειμένου να ενισχύσει με τον δικό της τρόπο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Έτσι, βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού, και σκαρφαλώνοντας στις αναμμένες πινακίδες, τις κλείνουν μία-μία για να εξοικονομήσουν ρεύμα και ενέργεια. Η ομάδα των αθλητών παρκούρ, πέρα από τη δράση τους, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για τη φωτορύπανση και την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσιο του κινήματος «Κλειστά Φώτα».

«Το κλείσιμο των φώτων είναι ένα συμβολικό μήνυμα. Δείχνει ότι οι εταιρείες δεν κάνουν ούτε τις πιο υποτυπώδεις προσπάθειες», δήλωσε στους New York Times, ο Kevin Ha, ένας 28χρονος υποψήφιος διδάκτορας ωκεανογραφίας και επικεφαλής της συλλογικότητας On the Spot, της ομάδας των αθλητών που επιχειρούν να σβήνουν τα φώτα σε μαγαζιά και κτίρια το βράδυ.

Τα φώτα που παραμένουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν σπατάλη ενέργειας, ενώ η φωτορύπανση που προκαλούν βλάπτει τα τοπικά οικοσυστήματα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Βουλή της Γαλλίας εισήγαγε νομοθεσία το 2013 που απαιτεί τα καταστήματα και τα κτίρια που στεγάζουν γραφεία να σβήνουν τις πινακίδες τους μια ώρα μετά την αποχώρηση του τελευταίου εργαζομένου. Η παράβαση του συγκεκριμένου νόμου τιμωρείται με πρόστιμο €750.

H νομοθεσία αυτή όμως, σπανίως εφαρμόζεται, αναφέρει ο Ha, και αυτός είναι και ο λόγος που τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του σκαρφαλώνουν σε τοίχους κάθε Παρασκευή βράδυ. Προκειμένου να σβήσει μια πινακίδα, το μόνο που απαιτείται είναι να πατήσεις τον διακόπτη, όμως οι διακόπτες αυτοί δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμοι. Ευτυχώς, το παρκούρ μαθαίνει στους αθλητές ακριβώς αυτό: Δημιουργικούς τρόπους για να μετακινηθούν από το ένα σημείο στο άλλο. Ο Ηa τονίζει ότι οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, αν δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, αναφέροντας: «Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, παιδιά!».

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί σπανίως τους ενοχλούν, ενώ τις περισσότερες φορές λειτουργούν ως… κοινό. Όπως επίσης, η ομάδα αποφεύγει να σβήνει τις πινακίδες σε κακοφωτισμένους δρόμους, για να μην δημιουργήσει αισθήματα ανασφάλειας στους περαστικούς, ενώ φροντίζει να μην προκαλεί ζημιές στις βιτρίνες.

Καμιά από τις εταιρείες στις οποίες παρενέβησαν οι αθλητές, δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση στους New York Times. Πάντως ο Ha υποστηρίζει ότι αρκετές εταιρείες που βρίσκονται σε δρόμους όπου δραστηριοποιείται η ομάδα του, έχουν αρχίσει να κλείνουν από μόνες τους τα φώτα τους, κάτι το οποίο τους δίνει μια ικανοποίηση και ακόμη περισσότερο κίνητρο να συνεχίσουν την δράση της κατά την ενεργειακής κρίσης, με όποιον τρόπο μπορούν.

