Το Instagram θέλει να βάλει μουσική στα προφίλ μας (MySpace, εσύ;)

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως το Instagram ετοιμάζει ένα νέο feature που εμπνέεται από το κάποτε αγαπημένο Myspace. Σύντομα, οι χρήστες είναι πιθανό να έχουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της αγαπημένης τους μουσικής στο προφίλ τους.

Σύμφωνα με τον tech leaker, Alessandro Paluzzi: «Η εφαρμογή κάνει μια προσπάθεια να ενσωματώσει το χαρακτηριστικό, το οποίο θα μπορεί να δει κανείς στα στοιχεία του προφίλ του. Εκεί ακριβώς, στο #Instagram bio θα εμφανίζεται το τραγούδι που θα έχεις επιλέξει. Η μουσική προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμη αλλά αναμένεται να είναι πριν την επίσημη κυκλοφορία».

Κάπως έτσι, το αγαπημένο σου τραγούδι θα εμφανίζεται στο τέλος των στοιχείων που φαίνονται στο προφίλ σου στο Instagram, ακριβώς κάτω από τα bio links. Για να προσθέσεις το κομμάτι που θες, αρκεί να πας στο "Edit profile", όπου θα εμφανίζεται η επιλογή "music". Εκεί, θα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις search το αγαπημένο σου τραγούδι, δίνοντάς του προαιρετικά ένα caption.

Το Instagram δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής, το νεο χαρακτηριστικό αλλά μπορείς να πάρεις μια γεύση από τον τρόπο που θα φαίνεται στο προφίλ σου από τα παρακάτω tweets.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc

Here is where your chosen song will be shown in your #Instagram bio 👀



ℹ️ Currently the music is NOT played but this may change before official release pic.twitter.com/uRg81yCRdj