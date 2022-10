Οι «Στήλες της Δημιουργίας»: Το τηλεσκόπιο Webb συνέλαβε μία απ' τις πιο εντυπωσιακές εικόνες στο σύμπαν

Οι εικόνες από το τηλεσκόπιο είναι εμβληματικές

Μία απίστευτη εικόνα έρχεται από το σύμπαν και συγκεκριμένα μέσα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, το οποίο φωτογράφησε ξανά ένα νέο πορτρέτο από τις λεγόμενες Στήλες (ή Πυλώνες) της Δημιουργίας.

Η εικόνα, που είχε τραβήξει το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble αρχικά το 1995 και στη συνέχεια το 2015, θεωρείται μέχρι σήμερα εμβληματική και μια από τις πιο μοναδικές «πράξεις» του σύμπαντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις «στήλες» αποτελούνται από πυκνά νέφη ψυχρών διαστρικών αερίων και σκόνης όπου νέα άστρα σχηματίζονται. Μάλιστα, η νέα εικόνα του Webb από την εγγύς-υπέρυθρη κάμερα του εστιάζει στο τεράστιο Νεφέλωμα του Αετού σε απόσταση 6.500 ετών φωτός από τη Γη.

Σε σύγκριση με το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, του οποίου το κάτοπτρο έχει διάμετρο 2,4 μέτρων, το αντίστοιχο κάτοπτρο του James Webb είναι διαμέτρου 6,5 μέτρων και αποτελείται από δεκαοκτώ επιχρυσωμένα εξαγωνικά τμήματα. Η μάζα εκτόξευσης του τηλεσκοπίου είναι ίση με 6.500 κιλά, περίπου το μισό της μάζας του Hubble.

See the Pillars of Creation like never before!



First made famous by @NASAHubble in 1995, @NASAWebb revisited this iconic part of the Eagle Nebula, revealing new details and hidden stars: https://t.co/Wkf0XXHTqh pic.twitter.com/JywEHyX1Bq