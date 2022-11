Πολωνία - Αμερικανοί αξιωματούχοι: Ο πύραυλος ήταν ουκρανικός

Σε θρίλερ εξελίσσεται η προέλευση του πυραύλου που έπεσε σε πολωνικό έδαφος και σκότωσε δύο πολίτες - Με σιγουριά πλέον, οι Αμερικανοί λένε ότι έπεσε από τον ουκρανικό στρατό - Το μετέφερε κι ο Μπάιντεν στους ηγέτες με τους οποίους συνομιλεί στο Μπαλί - Τις πληροφορίες μεταδίδουν Associated Press και DPA

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής αναφορικά με τον πύραυλο που έπληξε πολωνικό έδαφος σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο πολίτες. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Associated Press ότι με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει, πρόκειται για πύραυλο που προήλθε από τον ουκρανικό στρατό. Ο πύραυλος ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη εισερχόμενου ρωσικού πυραύλου.

Προς επίρρωσην τούτου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα στο Μπαλί πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε στο χωριό Σεβόντοφ της νοτιοανατολικής Πολωνίας ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του.

BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.



A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez

— The Associated Press (@AP) November 15, 2022

