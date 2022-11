Cambridge: Η λέξη της χρονιάς είναι εμπνευσμένη από το (πόσο μας εκνεύρισε το) Wordle

Τι ακολουθεί μετά την περσινή «επιμονή»;

Το Cambridge University είχε βγάλει λέξη της χρονιάς για το 2021 την επιμονή και τώρα αποκάλυψε ποια είναι για φέτος. Η λέξη της χρονιάς για το 2022 είναι εμπνευσμένη από το αγαπημένο παιχνίδι Wordle και είναι η λέξη Homer.

Στο Wordle, όπως θα ξέρεις αν είσαι fan του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, οι παίκτες καλούνται να σχηματίζουν με 5 γράμματα λέξεις και η συγκεκριμένη φαίνεται πως κατέλαβε την πρώτη θέση τη χρονιά που σε λίγο φεύγει.

Όπως διαπιστώθηκε, το Homer αναζητήθηκε πάνω από 79.000 φορές, με τις 65.401 αναζητήσεις να γίνονται στις 5 Μαΐου. Εκείνη την μέρα ήταν η απάντηση του Wordle, προκαλώντας εκνευρισμό στους παίκτες που δεν μπόρεσαν να τη βρουν.

