Το James Webb εντόπισε 2 αρχαίους μακρινούς γαλαξίες, σε μια ακόμη τρομερή ανακάλυψη

Τα αστέρια ίσως σχηματίστηκαν νωρίτερα από ό,τι νομίζαμε

Το James Webb της Nasa έκανε πάλι κάτι καταπληκτικό. Εντόπισε πρώιμους γαλαξίες που μέχρι τώρα ήταν άγνωστοι, συμπεριλαμβανομένου ενός που μπορεί να έχει σχηματιστεί μόλις 350 εκατομμύρια χρόνια μετά τo big bang!

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, αν υπάρξει επαλήθευση των αποτελεσμάτων, αυτή η συρροή αστεριών που μόλις ανακαλύφθηκε, θα ξεπερνά σε ηλικία τον πιο μακρινό γαλαξία που είχε εντοπιστεί από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, που ήταν ένας γαλαξίας- ρεκόρ και σχηματίστηκε 400 εκατομμύρια χρόνια μετά την αρχή του σύμπαντος.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις του Webb προβλήθηκαν με λεπτομέρεια στο Astrophysical Journal Letters από μια διεθνή ομάδα με επικεφαλής τον Rohan Naidu του Κέντρου Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian. Οι δύο φωτεινοί γαλαξίες αναλύθηκαν και διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος φαίνεται να σχηματίστηκε 350 εκατ. χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη και ο άλλος 450 εκατ. χρόνια μετά.

James Webb telescope finds two of the oldest and most distant galaxies ever seen https://t.co/nE3sswUvCi

Το τηλεσκόπιο Webb, που εκτοξεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο ως διάδοχος του Hubble, δείχνει ότι τα αστέρια μπορεί να σχηματίστηκαν νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, ίσως μέσα σε μερικά εκατομμύρια χρόνια από τη μεγάλη έκρηξη. Ο Naidu σύμφωνα με τον Guardian, δήλωσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες παρατηρήσεις στο υπέρυθρο από το Webb προτού κλείσει το νέο ρεκόρ.

"This is a whole new chapter in astronomy."



Webb researchers found 2 early galaxies, one of which may contain the most distant starlight ever seen. These 2 unexpectedly bright galaxies could fundamentally alter what we know about the very first stars: https://t.co/1MrIy1TAkL pic.twitter.com/TI1ZpFWJPG