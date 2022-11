Andrew Garfield και Phoebe Dynevor είναι μαζί - Το Hollywood έχει νέο ζευγάρι και μάλλον θα γίνει το αγαπημένο μας

Οι δυο ηθοποιοί ήρθαν πιο κοντά σε after party βραβείων και έκτοτε είναι αχώριστοι, σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα

Ένα νέο ζευγάρι έχουμε στον κινηματογράφο και κάτι μας λέει πως θα μας αρέσει πολύ. Βγάζουν έναν ρομαντισμό και όλο και περισσότερες πηγές, αναφέρουν το πόσο ταιριαστοί είναι, αλλά και πόσο καλή χημεία υπήρχε ανάμεσα στους Andrew Garfield και Phoebe Dynevor.

Η πρωταγωνίστρια του Bridgerton γνωρίστηκε καλύτερα, με τον 39χρονο ηθοποιό στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο after party των GQ's Men of the Year Awards. Γνωρίζονταν από παλιότερα, ωστόσο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο πάρτι των GQ's, ήρθαν αρκετά κοντά, ενώ μάλιστα έφυγαν μαζί από την εκδήλωση.

«Ο Andrew και η Phoebe ταίριαξαν από την πρώτη στιγμή. Υπήρχε μια αμοιβαία έλξη», δηλώνουν όσοι είδαν το ζευγάρι στο πάρτι. «Γνωρίζονταν από παλιότερα, μέσα από κοινούς γνωστούς που έχουν στον χώρο. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν συναντηθεί. Έφυγαν μαζί και από τότε παραμένουν αχώριστοι», αναφέρουν οι ίδιες πηγές σε γνωστό πρακτορείο.

Η Dynevor είχε εμφανιστεί στα βραβεία με ένα μίνιμαλ, μαύρο σετ Victoria Beckham, το οποίο της ταίριαζε ιδανικά, ενώ ο Garfield έκλεψε τις εντυπώσεις, ποζάροντας με ένα Ralph Lauren κοστούμι. Να σημειωθεί πως η Phoebe, ήταν ζευγάρι με τον Pete Davidson, πριν την σχέση του με την Kim Kardashian (ναι, τα είχε και με την Phoebe, ο Davidson), ενώ ο Garfield χώρισε την άνοιξη που μας πέρασε, με το μοντέλο Alyssa Miller, όπου είχαν σχέση για έξι μήνες. Στο παρελθόν ο ηθοποιός είχε σχέση και με την Emma Stone από το 2011 έως και το 2015.

Όλο και περισσότερα διεθνή μέσα, επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες πηγές, ενώ αναμένεται να δούμε αν το ειδύλλιο ανάμεσα στο νεαρό ζευγάρι θα συνεχιστεί. Από εμάς πάντως, είναι ναι.