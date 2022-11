Putin: Το γυμνό του ομοίωμα σε χρυσή τουαλέτα, κρατά ένα πιγκάλ και βγαίνει σε δημοπρασία

Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 10.000 ευρώ και η δημοπρασία διαρκεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

Μια τσέχικη ομάδα ακτιβιστών βγάζει σε δημοπρασία ένα γυμνό κι (εφιαλτικό) ομοίωμα του Vladimir Putin με τα χρήματα να προσφέρονται για την αγορά ενός πολεμικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους για την Ουκρανία.

Αν δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε, ο Putin κάθεται ολόγυμνος σε μια χρυσή τουαλέτα, με το έργο να ονομάζεται «Γυμνοί Δολοφόνοι» και να παρουσιάζει και τον Λευκορώσο ηγέτη, Alexander Lukashenko. Το δημιούργημα κριτικάρει την πολυτελή ζωή του Ρώσου ηγέτη ενώ από τότε που αποκαλύφθηκε το 2021, αλλάζει διαρκώς για να προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις εξελίξεις.

Sculpture with Lukashenka on Putin's lap put up for auction in the Czech Republic. The proceeds will go to the drone for the Ukrainian army.



An installation called "Naked Killers". The starting price of the work is 10 thousand euros. pic.twitter.com/6Z2PDp2Olh