Το FineBeing παρουσιάζει το New York Dinner στο Makedonia Palace

New York Dinner by FineBeing στο Makedonia Palace

Το FineBeing παρουσιάζει το New York Dinner την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στο Salonica Restaurant του Makedonia Palace με ένα signature menu 5 πιάτων

από το σεφ Σωτήρη Ευαγγέλου εμπνευσμένο από τα εμβληματικά και βραβευμένα εστιατόρια της Νέας Υόρκης.

Τη γαστρονομική εμπειρία συμπληρώνουν με Wine & Spirits Pairing ο Γιώτης Αγγελίδης και ο World Class Winner Spain Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης, ενώ τη βραδιά θα συνοδεύουν live μουσικές σαξόφωνου και πιάνο.

Κλείσε τη θέση σου, περιορισμένη διαθεσιμότητα.

New York Dinner Menu

Appetizers

Salmon Sashimi with Wakame Seaweed & Soy

Corn Broth with Bourbon Whiskey

Grilled Oysters Rockefeller

Veuve Clicquot Yellow Label Brut Champagne

Starter

Miso Cod

Monkey 47 Paragon with Bay leaf / Passion fruit / Black cherry Tomato / Palo Cortado Sherry

Main Courses

Pork Ribs Colby Style

Volcan Tommy’s Margarita Twist with Agave Nectar / Fresh Lime Juice / Smoked Salt

BBQ Roast Beef

Ktima Biblia Chora Plagios 2016 Red Wine

Dessert

Alpaco chocolate & salted caramel

Eminente Reserva Rum



*Please inform us of any allergy or special nutritional suggestion you might have.

Ώρα προσέλευσης: 21.00

Πληροφορίες για το event και κρατήσεις βρίσκετε εδώ