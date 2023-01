Julian Sands: Αγνοείται ο Βρετανός ηθοποιός – Είχε πάει για πεζοπορία σε βουνό της Καλιφόρνια

Η περιοχή έχει σοβαρό κίνδυνο χιονοστιβάδας

Στα βουνά του Σαν Γκάμπριελ της Καλιφόρνια βρίσκονταν ο γνωστός ηθοποιός Julian Sands, κάνοντας πεζοπορία, λίγο πριν εξαφανιστεί. Ο 65χρονος ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «A Room with a View», «The Killing Fields» και «Naked Lunch», ζει στο Βόρειο Ηοllywood.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα σωστικά συνεργεία αναζητούν τον χαμένο πεζοπόρο στο Baldy Bowl, μια δημοφιλή περιοχή για πεζοπόρους και σκιέρ, ανέφερα οι αστυνομικές αρχές. Οι αξιωματούχοι κοινοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης, ότι ο χαμένος πεζοπόρος είναι ο ηθοποιός Julian Sands.

The 65-year-old actor has been missing for 5 days https://t.co/pGXcQUX6eW