Η Βeyonce έδωσε συναυλία μετά από χρόνια, σε prive πάρτυ στο Dubai - Οι κριτικές και η αμοιβή των $24 εκατ.

Μια εμφάνιση της Beyonce που προκάλεσε αμφίθυμα συναισθήματα στους θαυμαστές

Το 2018 ήταν η τελευταία φορά που η Beyonce είχε δώσει συναυλία. Πλέον η θρυλική σταρ, κάνει επιλεκτικά εμφανίσεις και αυτή τη φορά βρέθηκε στο Dubai, με αφορμή μια υπερπολυτελή εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου Atlantis The Royal Resort. Αν και το ξενοδοχείο είναι έτοιμο, θα τεθεί σε λειτουργία για το κοινό σε περίπου ένα μήνα. Ωστόσο κάποιοι εκλεκτοί καλεσμένοι, όπως δημοσιογράφοι και influencers είχαν την τιμή να βρεθούν πρώτοι στο νέο αυτό resort, και μάλιστα να απολαύσουν ζωντανά τη Beyonce, η οποία τραγούδησε συνολικά 19 κομμάτια της.

Παρά το γεγονός πως η εκδήλωση είχε σκοπό να πραγματοποιηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα, τελικά έχει διαρρεύσει υλικό από τη λαμπερή βραδιά. Ωστόσο τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνιση της Beyonce σε μια τέτοια εκδήλωση δεν έλειψαν, πόσο μάλλον για το γεγονός πως έδωσε συναυλία στο Dubai, μια χώρα που εξακολουθεί να απαγορεύει την ομοφυλοφιλία.



Πολλοί καλλιτέχνες όπως η Nicki Minaj και ο Justin Bieber, αναγκάστηκαν στο παρελθόν να ακυρώσουν εμφανίσεις τους, εξαιτίας της καταπάτησης δικαιωμάτων που επικρατεί στις χώρες της Σαουδικής Αραβίας.



Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ομοφυλοφιλία ορίζεται ως έγκλημα το οποίο τιμωρείται με θάνατο, ενώ αρκετοί θεωρούν πως η εμφάνιση της Beyonce στο Dubai, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της Renaissance, το οποίο είναι, υποτίθεται, μια ωδή στην μαύρη κουλτούρα και ειδικά την queer κοινότητα, είναι ένα γεγονός που δεν έχει ουσία.

Τι και αν ζητήθηκε από το κοινό να κρατήσει κλειστά τα κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας, φαίνεται πως αρκετοί δεν υπάκουσαν και έτσι βλέπουμε τη Beyonce να ερμηνεύει κορυφαίες επιτυχίες της, χωρίς όμως να τραγουδά κανένα τραγούδι από το "Renaissance". Γιατί άραγε.



Τέλος να σημειωθεί πως σε κάποια στιγμή του performance της, ανέβηκε στη σκηνή και η κόρη της, ενώ η ίδια για την εμφάνιση διάρκειας 1 ώρας, έλαβε $24 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το νέο ξενοδοχείο Atlantis (μια υπερκατασκευή κόστους 1,5 δισ. δολ), μια διαμονή αγγίζει τα 100.000 τη βραδιά.