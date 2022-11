Grammys 2023: Αυτές είναι οι φετινές υποψηφιότητες - Beyonce VS Adele

Στη λίστα των υποψηφίων «ηγούνται» Beyonce και Adele, οι οποίες θα μονομαχήσουν σε αρκετές κατηγορίες, αλλά και o ράπερ Kendrick Lamar

Είναι η στιγμή που σταματάς ό,τι κάνεις, αφού η λίστα με τους φετινούς υποψήφιους για τα Grammys 2023 μόλις ανακοινώθηκε. Ο ενθουσιασμός μας για τον Kendrick Lamar δεν μπορεί να κρυφτεί, ο οποίος με το νέο του άλμπουμ "Mr. Morale and the Big Steppers", είναι υποψήφιος σε 8 κατηγορίες, αποτελώντας φαβορί.

Στην κορυφή για φέτος έχουμε επίσης την Beyonce, με 9 υποψηφιότητες χάρη στο Renaissance, η οποία κατάφερε να «ισοφαρίσει» το ρεκόρ του συζύγου της, Jay-Z, με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού. Ειδικότερα, και οι δύο έχουν από 88 υποψηφιότητες συνολικά, ξεπερνώντας τους «θρύλους» Paul ΜcCartney και Quincy Jones.

Στα 65α Grammys το ενδιαφέρον αποσπούν και η Adele, με τον Harry Styles, οι οποίοι βρίσκονται με 7 υποψηφιότητες ο καθένας. Mary J. Blige, Future, DJ Khaled και The-Dream προτάθηκαν σε έξι κατηγορίες.

Adele και Beyonce είναι υποψήφιες μεταξύ άλλων για το «Άλμπουμ της χρονιάς»: Με το «30» η πρώτη και το «Rennaissance» η δεύτερη. Υποψήφιο για «Άλμπουμ της χρονιάς» είναι και το «Voyage» των ABBA στη μεγάλη επιστροφή της μπάντας από τη Σουηδία μετά από δεκαετίες απουσίας στη δικογραφία. Στα αξιοσημείωτα και η υποψηφιότητα των Maneskin στην κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης».

Η τελετή για τα 65α βραβεία Grammy είναι προγραμματισμένη στις 5 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες. Ακόμη, το Easy On Me της Adele και το Break My Soul της Beyonce είναι υποψήφια στην κατηγορία «τραγούδι της χρονιάς», έχοντας φτάσει τον ανταγωνισμό στις "πιο δυνατές κατηγορίες" πολύ ψηλά.

Αναλυτικά όλες οι υποψηφιότητες των Grammys 2023

Album Of The Year

ABBA, Voyage

Adele, 30

Bad Bunny, Un Verano Sin Ti

Beyoncé, Renaissance

Mary J. Blige, Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Brandi Carlile, In These Silent Days

Coldplay, Music Of The Spheres

Kendrick Lamar, Mr. Morale & The Big Steppers

Lizzo, Special

Harry Styles, Harry’s House

Record Of The Year

ABBA, «Don’t Shut Me Down»

Adele, «Easy On Me»

Beyoncé, «Break My Soul»

Mary J. Blige, «Good Morning Gorgeous»

Brandi Carlile ft. Lucius, «You And Me On The Rock»

Doja Cat, «Woman»

Steve Lacy, «Bad Habit»

Kendrick Lamar, «The Heart Part 5»

Lizzo, «About Damn Time»

Harry Styles, «As It Was»

Best New Artist

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Song Of The Year

Gayle - ABCDEFU

Lizzo - About Damn Time

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version)

Harry Styles - As It Was

Steve Lacy - Bad Habit

Beyoncé - Break My Soul

Adele - Easy On Me

DJ Khaled - God Did

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Bonnie Raitt - Just Like That

Best Pop Solo Performance

Adele, «Easy On Me»

Bad Bunny, «Moscow Mule»

Doja CAt, «Woman»

Steve Lacy, «Bad Hat»

Lizzo, «About Damn Time»

Harry Styles «As It Was»

Best Traditional Pop Vocal Album

Michael Bublé, Higher

Kelly Clarkson, When Christmas Comes Around

Nora Jones, I Dream Of Christmas (Extended)

Diana Ross, Thank You

Pentatonix, Evergreen

Best Pop Vocal Album