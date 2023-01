Eurovision 2023: Διέρρευσε ένα από τα τρία υποψήφια τραγούδια για την Ελλάδα

Πρόκειται για το "Shout out" των Μαρία Μαραγκού και Αντωνία Καούρη, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό ενός χρήστη στο Twitter

Η διαδικασία επιλογής του τραγουδιού, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2023, βρίσκεται στο τέλος της αλλά ένα από τα τρία κομμάτια που προέκυψαν από την ψηφοφορία της 70μελούς Επιτροπής Κοινού και την αντίστοιχη αξιολόγηση από την Επιτροπή της ΕΡΤ, διέρρευσε στα social media. Τα τρία τραγούδια που προκρίθηκαν στην τελική φάση, είναι τα: "What they say" από Bίκτωρα Βερνίκος, το "Liar" από Μελίσσα Μαντζούκη και το "Shout out" της Μαρίας Μαραγκού και της Αντωνίας Καούρη.

Η διαρροή αφορά το "Shout out" των Μαρία Μαραγκού και Αντωνία Καούρη, το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό ενός χρήστη στο Twitter. Αναρτώντας το βίντεο, ο χρήστης του κοινωνικού δικτύου υποστηρίζει ότι είναι από τη Σουηδία και έχει επαφές με τους συνθέτες του κομματιού.

Antonia Kaouri & Maria Maragkou - Shout Out - Leaked - Greece Eurovision 2023 - Top 3 Shortlist - Leak pic.twitter.com/eMKWi20SFM — Esc Sweden 🇸🇪 (@ESC_Melfest) January 22, 2023

Ωστόσο, η διαρροή του κομματιού δεν επηρεάζει καθόλου τη διαδικασία, αφού το ίδιο είχε συμβεί και με την Αμάντα Γεωργιάδη, στην περσινή συμμετοχή.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι, για πρώτη φορά φέτος, η τελική απόφαση θα διαμορφωθεί σε ποσοστό 50,6% από τις επιλογές της Επιτροπής Κοινού και 49,4% από την Επιτροπή της ΕΡΤ.

Η εφταμελής Επιτροπή της ΕΡΤ, με πρόεδρο τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, απαρτίζεται από τους Πέτρο Αδάμ, Λεωνίδα Αντωνόπουλο, Φώτη Απέργη, Μαρία Κοζάκου, Κωνσταντίνο Μπουρούνη και Γιάννη Πετρίδη.