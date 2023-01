Νέο mass shooting στην Καλιφόρνια με 7 νεκρούς - Συνελήφθη ο 67χρονος

Πρόκειται για το δεύτερο στην Πολιτεία μέσα σε τρεις μέρες

Σε ένα ακόμη mass shooting που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα, στην Πολιτεία, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Half Moon Bay της Καλιφόρνια όταν σημειώθηκαν επιθέσεις εναντίον δυο αγροκτημάτων που διέπραξε το ίδιο πρόσωπο. Ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα ασιατικής καταγωγής, τον Chunli Zhao, ο οποίος παραδόθηκε χωρίς τη χρήση βίας στις αρχές μπροστά στις κάμερες. Το κίνητρο της αιματηρής του επίθεσης παραμένει ακόμη άγνωστο.

Ο 67χρονος, με γκρι μπουφάν και καπέλο, εικονίζεται να ρίχνεται στο έδαφος από αστυνομικούς, που του περνούν χειροπέδες και του κάνουν σωματικό έλεγχο προτού τον απομακρύνουν. Σύμφωνα με το NBC News, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης αστυνομικού τμήματος στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

