Καρκίνος του μαστού: Ο παράγοντας που αυξάνει την εμφάνιση της ασθένειας αλλά αγνοείς

Πώς θα καταλάβεις αν διατρέχεις κίνδυνο

Όταν η συζήτηση πάει στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η πρώιμη διάγνωση και οι τακτικοί έλεγχοι. Εξίσου σημαντικό όμως, είναι να εκπαιδεύσεις σωστά τον εαυτό σου για τους παράδοντες κινδύνου και να γνωρίζεις τι πρέπει να προσέχεις περισσότερο.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι όταν έχουν πυκνούς μαστούς, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης της νόσου. Στην πραγματικότητα, αυτός ο παράγοντας αυξάνει τις πιθανότητες από 1- 4 φορές.

Στην έρευνα, συμμετείχαν πάνω από 2.300 γυναίκες, οι οποίες ρωτήθηκαν για το τι ακριβώς γνώριζαν γύρω από τη σύνδεση του πυκνού στήθους και του καρκίνου του μαστού, αλλά και ποιος θεωρούν ότι είναι ο πιο αυξημένος παράγοντας εμφάνισης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες τείνουν να θεωρούν το οικογενειακό ιστορικό ως τον ισχυρότερο παράγοντα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού ενώ ελάχιστες θεώρησαν «ύποπτη» την πυκνότητα των μαστών.

Ο ιστός του μαστού αποτελείται από γαλακτοφόρους αδένες, γαλακτοφόρους πόρους, υποστηρικτικό ιστό (πυκνός ιστός του μαστού) και λιπώδη ιστό (μη πυκνός ιστός του μαστού). Όταν εξετάζονται σε μια μαστογραφία, οι γυναίκες με πυκνούς μαστούς έχουν περισσότερο πυκνό ιστό από ό,τι λιπώδη ιστό. Στην περίπτωση ενός φυσιολογικού μαστού, στην μαστογραφία ο μαστός απεικονίζεται σκούρος και διαυγής. Ένας πυκνός μαστός φαίνεται ως μία λευκή περιοχή, που δυσκολεύει τον γιατρό να δει καθαρά τυχόν αλλοιώσεις ή ογκίδια στο εσωτερικό του.

Πυκνός μαστός σημάινει οτι ο μαζικός αδένας υπερτερεί έναντι του λίπους και μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω κατασκευής είτε λόγω του νεαρού της ηλικίας. Οι γυναίκες με πυκνό μαστό έχουν το πλεονέκτημα του «στητού στήθους», αλλά και το πρόβλημα της δύσκολης εξετάσης του. Η πλειονότητα των γυναικών (πάνω από το 50%) με ηλικία μικρότερη των 50 ετών έχει μαστογραφικά πυκνό στήθος.

Ο καρκίνος φαίνεται να αναπτύσσεται σε περιοχές όπου το στήθος είναι πυκνό. Αυτό υποδηλώνει μια αιτιολογική σχέση, αλλά η ακριβής σύνδεση είναι άγνωστη. Η έρευνα προτείνει επίσης ότι οι γυναίκες με πυκνά στήθη έχουν περισσότερους αγωγούς και λοβούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο, επειδή συχνά εμφανίζεται καρκίνος σε αυτούς τους χώρους.

