Το Πεντάγωνο καταρρίπτει ιπτάμενα αντικείμενα που ίσως είναι εξωγήινα, γιατί αυτό έλειπε από το 2023

Αν κάτι χρειαζόμαστε τώρα, μάλλον είναι μία εισβολή από UFOs

Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι το 2023 είναι καλό, ευλογημένο και ανώδυνο - γιατί αυτό ευχηθήκαμε όταν άλλαξε η χρονιά, έστω κι από μέσα μας. Ζήσαμε κακοκαιρία Barbara, έγινε καταστροφικός σεισμός δίπλα μας και, τώρα, επειδή αυτό έλειπε, μπορεί να έρχεται εισβολή από UFOs. Ναι, δεν είναι αστείο.

Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Φλεβάρη και ήδη μετράμε όχι ένα, όχι δύο αλλά τέσσερα ιπτάμενα αντικείμενα που κατέρριψε το Πεντάγωνο, μέσα σε μερικές μόνο μέρες.

Στην αρχή, ήταν το «μπαλόνι» από την Κίνα στην αμερικανική ακτή. Ακολούθησαν δύο μικρότερα αντικείμενα πάνω από την Αλάσκα και τον Καναδά – κι ένα ακόμη στο Michigan, την Κυριακή.

Το μόνο που μπορεί να πει με βεβαιότητα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, είναι ότι το κινέζικο μπαλόνι ήταν μάλλον για λόγους κατασκοπείας. Για τα υπόλοιπα τρία, δεν έχει την παραμικρή ιδέα, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εξωγήινα.

«Δεν έχω αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο ως τώρα», είπε ο επικεφαλής εναέριας άμυνας της χώρας, Glen VanHerck. Και τώρα ξέρουμε πως δεν είμαστε τρελοί, τα πράγματα αλήθεια ακολουθούν κατηφορική πορεία.

Εντωμεταξύ, έστω ότι πράγματι πρόκειται για aliens. Κανείς δεν ξέρει αν έρχονται ειρηνικά ή όχι – απλώς η ανθρωπότητα τα πυροβολεί. Θα μπορούσε να είναι ένας σύγχρονος E.T, ίσως; Οικογένειες από έναν γαλαξία far, far away, που έκαναν ταξίδι; Δε θα μάθουμε ποτέ.