Η Emma Pattison δολοφονήθηκε από τον άντρα της. Για την Daily Mail, το πρόβλημα ήταν η καριέρα της

«Οδήγησε σε αδιανόητη τραγωδία το ότι ζούσε στη σκιά της επιτυχημένης συζύγου του;» - Αυτό είναι τίτλος άρθρου που, μάλιστα, έγραψε γυναίκα

Πριν από μία εβδομάδα, βρέθηκε νεκρή μαζί με τον σύζυγο και την 7χρονη κόρη της η διευθύντρια του Epsom College, Emma Pattison. Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου τους, οι Αρχές έκαναν λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό χωρίς ανάμειξη τρίτων» - που, πράγματι, δεν υπήρξε. Ο πατέρας της οικογένειας, George Pattison, πυροβόλησε πρώτα τη σύζυγό του, στη συνέχεια το παιδί τους και, τέλος, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Η Daily Mail κάλυψε την είδηση – είναι ένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, είναι βρετανική, ήταν αδύνατο να μην το κάνει. Παράλληλα, έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: Να κατηγορεί τα θύματα και, κυρίως (όχι πάντα, για να μην είμαστε απόλυτοι), όταν είναι γυναίκες.

«Οδήγησε σε αδιανόητη τραγωδία το ότι ζούσε στη σκιά της επιτυχημένης συζύγου του; Στο φως λεπτομέρειες περί εντάσεων πίσω από την εικόνα της τέλειας ζωής της διευθύντριας του Epsom College και του συζύγου της που “σκότωσε την ίδια και την κόρη της πριν γυρίσει το όπλο στον εαυτό του”». Αυτό είναι τίτλος άρθρου, το οποίο, μάλιστα, έγραψε γυναίκα. Τι καταλαβαίνουμε, λοιπόν; Ότι αν είσαι φιλόδοξη, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσουν. Εσύ φταις, που κοιτούσες την καριέρα σου. Εκείνος, ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας άνδρας που δεν έδινε δικαιώματα στη γειτονιά – πάντα έτσι είναι, άλλωστε.

Δεν αναφέρθηκαν ποτέ σ’ αυτό με το όνομά του: Γυναικοκτονία. Διαβάζουμε για τραγωδία, για κάτι «πραγματικά σοκαριστικό, αφού φαινόταν να του αρέσει η ζωή του», για τον πληγωμένο Pattison που «ήταν σε κατάσταση τρέλας», σύμφωνα με συγγενείς του, ενώ ένας γείτονας είπε πως «ζήλευε την επιτυχία της συζύγου του, μετά τη δική του αποτυχία να ιδρύσει μία εταιρεία εισαγωγής κρασιών».

Όπως συμβαίνει κάθε φορά, έτσι και τώρα, η μοναδική αντίδραση προήλθε από τα social media.

«Πώς είναι δυνατόν να τυπώνετε καν τέτοια πράγματα; Πώς τα σκέφτεστε; Η Barbara Davies και ο Andy Jehring, θα έπρεπε να ντρέπονται. Η Daily Mail χρειαζόταν ξεκάθαρα όχι έναν, αλλά δύο υποτίθεται “δημοσιογράφους”. Είστε απαίσιοι. Εντελώς απαίσιοι. Μισώ αυτήν τη φυλλάδα», έγραψε η ηθοποιός Amanda Abbington.

— Amanda Abbington (@CHIMPSINSOCKS) February 11, 2023

— Amanda Abbington (@CHIMPSINSOCKS) February 11, 2023

Ο ακτιβιστής David Challen, μέσω μίας σειράς από tweets τόνισε πως «η κατακλείδα είναι πως αν είσαι γυναίκα, στα χειρότερά σου, στη ζωή και στον θάνατο, τα media θα κατηγορήσουν εσένα, επειδή εσύ είσαι η αιτία, εσύ είσαι το πρόβλημα και για τον άνδρα θα γράφουν πάντα πως ήταν ένα “καλό παιδί”. Όντως. Σιχάθηκα. Η γλώσσα (που χρησιμοποιούμε) μετράει».

— David Challen (@David_Challen) February 11, 2023



Actually. Sick. Of. It.



— David Challen (@David_Challen) February 11, 2023

«Η Daily Mail είναι μία εμετική, κακή εφημερίδα. Τι θα λέγατε να αλλάζαμε το αφήγημα; Βίαιοι άνδρες επιτίθενται και σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά. Μη βρίσκεται δικαιολογίες, κατηγορώντας τη γυναίκα που ήταν “φιλόδοξη/έξυπνη/κομψά ντυμένη”. Αποκαλέστε τους άνδρες αυτό που είναι πραγματικά», έγραψε σε ανάρτησή του ο συγγραφέας Nick Jury.

— Nick Jury (@TheRealNickJury) February 11, 2023

«Η Daily Mail πήρε τα ηνία του victim blaming, όπως πάντα. Όχι, δεν ήταν τα επιτεύγματά της που οδήγησαν σε τραγωδία. Ναι, ήταν η βίαιη συμπεριφορά του», έγραψε μία ακόμη χρήστης της πλατφόρμας.

February 11, 2023

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Daily Mail επιλέγει να κατηγορήσει το θύμα, αν είναι γυναίκα, είτε πρόκειται για γυναικοκτονία, είτε για σεξουαλική βία – οτιδήποτε. Ας μην ξεχνάμε πως τον περασμένο Οκτώβριο έγραψε για «μεθυσμένη 15χρονη» που βίασε 36χρονος, η οποία «έπινε παρότι ήταν ανήλικη». Κάθε φορά, γράφουμε πως το Twitter αντιδρά. Και κάθε φορά, αυτή η αντίδραση φαίνεται πως είναι μάταιη.