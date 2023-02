Berlinale 2023: Η συγκινητική ομιλία του Volodymyr Zelenskyy στην τελετή έναρξης

«Ο κινηματογράφος μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο»

Το 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, επιφύλασσε μια λαμπερή τελετή έναρξης, φιλοδοξώντας να χαρίσει ένα δεκαήμερο κινηματογράφου αλλά και γόνιμης ανταλλαγής μέσω των ταινιών, όπως είπε και η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του, Kristen Stewart.

Η βραδιά ξεκίνησε με μία διαμαρτυρία της ακτιβιστικής οργάνωσης The Last Generation, μέλη της οποίας κόλλησαν τους εαυτούς τους στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ χωρίς όμως να διακόψουν την τελετή. Στο κόκκινο χαλί της Berlinale έκαναν επίσης την εμφάνιση τους οι ηθοποιοί και ακτιβίστριες Zahra Amir Ebrahimi, Melika Foroutan και Jasmin Tabatabai, οι οποίες άνοιξαν ένα πανό που διάβαζε «Γυναίκα Ζωή Ελευθερία», για να δείξουν την στήριξή τους στον αγώνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δίνει αυτή τη στιγμή ο λαός του Ιράν.

Ένα μέρος της φετινής Berlinale είναι αφιερωμένο στον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία, ενώ συνέπεσε με την επέτειο ενός έτους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τον Volodymyr Zelenskyy, που μίλησε σε απευθείας σύνδεση, παρουσίασε ο Sean Penn, ο οποίος είχε γυρίσει μαζί του το ντοκιμαντέρ "Superpower" και θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ.

O ίδιος που έχει κάνει και άλλες εμφανίσεις μέσω video, όπως στις Κάννες και στη Βενετία, έλαβε επευφημίες από τους: Anne Hathaway, Peter Dinklage, Sean Penn και την Kristen Stewart όταν εμφανίστηκε στην οθόνη. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ουκρανός πρόεδρος απηύθυνε διαδικτυακό χαιρετισμό κατά την τελετή έναρξης. «Μία λογική ερώτηση αναδύεται: Σε ποια πλευρά θα έπρεπε να είναι η κουλτούρα και η τέχνη; Μπορεί η τέχνη να μένει εκτός πολιτικής; Θα έπρεπε το σινεμά να μένει εκτός της πολιτικής; Είναι μία αιώνια ερώτηση, αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερα σχετική».

Όπως συμπλήρωσε από την οθόνη του Berlinale Palast, όπου έγινε χθες η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Βερολίνου με την προβολή της ταινίας "She Came to Me" της Rebecca Miller: «Μπορεί ο κινηματογράφος να μην αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο». Κάπως έτσι τούς ενθάρρυνε να μη μένεις κανείς σιωπηλός όταν ο λόγος στρέφεται στην παγκόσμια πολιτική, υπαινίσσοντας τη ρωσική εισβολή στη χώρα του.

